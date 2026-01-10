من كوب الشاي إلى بشرة مشرقة… أسرار الجمال الطبيعي

لا يقتصر دور شاي الأعشاب على تدفئة الجسم في الخريف والشتاء، بل يمتد ليشمل تعزيز صحة البشرة والشعر بفضل غناه بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تغذي الجسم من الداخل.



شاي البابونج يتميّز بمفعوله المهدّئ، ما ينعكس مباشرة على نضارة البشرة وتقليل الهالات السوداء المرتبطة بالأرق والتوتر، كما يساهم في إضفاء لمعان طبيعي على الشعر عند استخدامه كشطفة.



أما الشاي الأخضر فيُعد من أقوى المشروبات المضادة للأكسدة، إذ يساعد في محاربة حب الشباب وتقليل تساقط الشعر، كما يحفّز بصيلات الشعر على النمو بفضل مركب EGCG، ويمكن استعماله أيضًا كتونر للبشرة أو لشطف الشعر.



ويتميّز شاي الورد بقدرته على ترطيب البشرة الحساسة وتعزيز إنتاج الكولاجين، ما يقلّل من الخطوط الدقيقة ويمنح الوجه إشراقًا طبيعيًا، في حين يعمل على تهدئة فروة الرأس وتحسين ملمس الشعر.



في المقابل، يساعد شاي النعناع في موازنة الهرمونات، ما ينعكس إيجابًا على حب الشباب الدهني ومشاكل فروة الرأس، كما يعزّز تدفّق إلى بصيلات الشعر ويزيد كثافته.



ويرتبط تأثير هذه المشروبات بالاستمرارية، إذ يكفي تناول كوبين إلى ثلاثة يوميًا ضمن نمط حياة صحي للحصول على نتائج تدريجية، مع تجنّب السكر واستبداله بالعسل عند الحاجة.





