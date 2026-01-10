تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

وداعاً لتساقط الشعر… وصفات تعيد الكثافة خلال أسابيع

Lebanon 24
10-01-2026 | 23:53
A-
A+
Doc-P-1466736-639037112000436305.webp
Doc-P-1466736-639037112000436305.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعاني فئة واسعة من الناس من بطء نموّ الشعر نتيجة عوامل متداخلة، منها الوراثة، الهرمونات، العمر، ونمط الحياة. ورغم ذلك، يمكن للعناية المنتظمة والتغذية الصحيحة وتدليك فروة الرأس أن تُحدث فرقاً واضحاً في كثافة الشعر وقوّته. ضمن هذا السياق، تبرز أربع وصفات طبيعية أثبتت فعاليتها في تحفيز نمو الشعر وتقوية جذوره.

حمّام زيوت محفّز

يُعدّ زيت الخردل من أكثر الزيوت تنشيطاً لبصيلات الشعر، فيما يعمل زيت جوز الهند على تغذية الألياف ومنحها لمعاناً، ويؤمّن زيت حبّة البركة حماية من التساقط. يُمزج 50 مل من زيت جوز الهند مع 25 مل من زيت حبّة البركة و15 مل من زيت الخردل. يُدلّك القليل من الخليط على فروة الرأس لخمس دقائق ثم يُوزّع على الشعر ويُترك ساعة قبل غسله. يُستخدم هذا الحمّام مرّة كل أسبوعين.

قناع تنشيط النمو

يجمع هذا القناع بين مكوّنات معروفة في الطب الهندي لتقوية الشعر وتسريع نموّه. يُحضَّر من مسحوق الأملا والشيكاكاي مع زيت الخروع وحليب جوز الهند وبضع قطرات من زيت الإيلانغ إيلانغ. يُوضع على شعر رطب قليلاً، ويُدلّك في فروة الرأس ثم يُترك نحو 20 دقيقة قبل غسله. يُستعمل مرّة في الأسبوع.

خلطة تقوية وتحفيز

تعمل هذه الخلطة على تنشيط فروة الرأس وتقوية الشعر الهش. تُحضَّر من زيت لسان الثور، زيت الخروع، وزيوت الإيلانغ إيلانغ والنعناع العطرية. تُوضع من الجذور حتى الأطراف وتُترك نصف ساعة قبل غسل الشعر. يُنصح باستخدامها مرّة أسبوعياً.

لوشن تنشيط البصيلات

هذا اللوشن يعتمد على خليط من زيت الجوجوبا مع زيوت إكليل الجبل، الريحان، الليمون، اللافندر، وعشبة الليمون. يُحفظ الخليط 24 ساعة قبل الاستخدام ثم يُدلّك به فروة الرأس لمدة نصف ساعة أو يُترك طوال الليل لتعزيز فعاليته.

هذه الوصفات، إلى جانب شرب الماء الكافي وتخفيف التصفيف الحراري، تشكّل برنامجاً عملياً لتحفيز نمو الشعر واستعادة قوّته بشكل طبيعي وآمن.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاكتئاب وتساقط الشعر وآلام الظهر.. كلها مرتبطة بنقص فيتامين واحد
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال مراسم وداع البابا لاوون الرابع عشر: خلال الايام الماضية حملتم إلى لبنان كلمات رجاء وأمل
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وداعًا لرقم الهاتف… واتساب تتجه لاعتماد أسماء المستخدمين
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تفل القهوة.. سرّ طبيعي يعيد الحيوية واللمعان إلى الشعر
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

زيت الجوجوبا

الريحان

الهندي

الهند

الشيك

إيلا

طراف

الري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
02:38 | 2026-01-11
Lebanon24
23:00 | 2026-01-10
Lebanon24
16:22 | 2026-01-10
Lebanon24
15:22 | 2026-01-10
Lebanon24
14:22 | 2026-01-10
Lebanon24
10:14 | 2026-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24