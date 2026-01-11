منتج تجميلي تستخدمه ملايين النساء قد يدمّر طبقة الدموع

حذّرت طبيبة العيون جاكلين بيلتز من الاستخدام اليومي للماسكرا للماء، معتبرة أنها من أكثر مستحضرات التجميل ضرراً بصحة ، بسبب تأثيرها المباشر على طبقة الدموع التي تحافظ على ترطيب العين وحمايتها.



وبحسب ما نقلته ميل، فإن هذه الأنواع من الماسكرا تحتوي على مواد تُجفف الرموش لتثبيت اللون، لكنها في الوقت نفسه تُجفف الغشاء الدمعي، ما يؤدي إلى حرقة، احمرار، تشوّش في الرؤية، وشعور دائم بالانزعاج، خصوصاً لدى من يعانون أساساً من حساسية العين أو جفافها.



بيلتز أوضحت أن المشكلة لا تقتصر على التركيبة فقط، بل تمتد إلى طريقة الإزالة، إذ تتطلب الماسكرا المقاومة للماء فركاً أقوى ومواد كيميائية أشد، ما يزيد من تهيّج العين وتلف الأنسجة الدقيقة حولها.



تحذيرات مشابهة أطلقها طبيب العيون الكندي جوليان بروسيا، الذي أكد أن المكياج المقاوم للماء هو الأسوأ على الإطلاق لمن يعانون من خلل غدد ميبوميان، وهي الغدد الدهنية التي تحافظ على استقرار طبقة الدموع. تعطّل هذه الغدد يؤدي مباشرة إلى جفاف العين المزمن.



ولهذا، ينصح الخبراء باستخدام مستحضرات قابلة للذوبان في الماء أو تلك التي يوصي بها أطباء العيون، بدل المنتجات المقاومة للماء.



كما نبّه مختصون إلى وجود مكوّنات خطيرة في بعض أنواع الماسكرا، بينها مادة بوتيل هيدروكسي أنيسول المصنّفة كمسرطنة محتملة، وكلوريد البنزالكونيوم الذي قد يدمّر الغدد الدهنية خلال دقائق، إضافة إلى الفورمالديهايد والبارابين وفينوكسي إيثانول، وهي مواد مرتبطة بتهيج العين، اضطرابات جلدية، وتأثيرات هرمونية.



الخلاصة، وفق أطباء العيون، أن الجمال السريع الذي تمنحه الماسكرا المقاومة للماء قد يأتي على حساب صحة العين على المدى ، ما يجعل الابتعاد عنها خياراً وقائياً أكثر من كونه تجميلياً.

