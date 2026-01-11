تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

ليليا الأطرش تثير التفاعل بصورة من الرياض وتعليق لافت

Lebanon 24
11-01-2026 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1466855-639037315251610770.jfif
Doc-P-1466855-639037315251610770.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت النجمة السورية ليليا الأطرش صورة عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام، ظهرت فيها من داخل أحد الصالونات الرسمية في الرياضالمملكة العربية السعودية، في أجواء تعكس الطابع الرسمي والفخم للمكان. 
وأرفقت الصورة بتعليق مقتضب: «هذا السعودي فوق»، في إشارة لافتة فسّرها المتابعون على أنها تعبير عن إعجابها بالتجربة أو بالمكان، ما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إطلالة أنيقة لليليا الأطرش تثير إعجاب المتابعين (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 15:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ليليا الأطرش.. جمال وأناقة باللون الوردي (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 15:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24
جيسي عبدو تثير تفاعلًا برسالة غامضة (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 15:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24
صورة جديدة لأمل طالب تثير تفاعل المتابعين
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 15:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

مواقع التواصل الاجتماعي

العربية السعودية

السعودية

المملكة

السورية

السعود

الرياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:57 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
07:45 | 2026-01-11
Lebanon24
02:38 | 2026-01-11
Lebanon24
23:53 | 2026-01-10
Lebanon24
23:00 | 2026-01-10
Lebanon24
16:22 | 2026-01-10
Lebanon24
15:22 | 2026-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24