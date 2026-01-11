تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
ليليا الأطرش تثير التفاعل بصورة من الرياض وتعليق لافت
Lebanon 24
11-01-2026
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت النجمة
السورية
ليليا الأطرش صورة عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام، ظهرت فيها من داخل أحد الصالونات الرسمية في
الرياض
–
المملكة العربية السعودية
، في أجواء تعكس الطابع الرسمي والفخم للمكان.
وأرفقت الصورة بتعليق مقتضب: «هذا السعودي فوق»، في إشارة لافتة فسّرها المتابعون على أنها تعبير عن إعجابها بالتجربة أو بالمكان، ما أثار تفاعلًا واسعًا على
مواقع التواصل الاجتماعي
.
تابع
