كندة حنا تتألق بثقة وأناقة خلال تمرينها الرياضي

شاركت الممثلة جمهورها لحظة من تمارينها الرياضية في النادي، في صورة بالأبيض والأسود عبر خاصية "الستوري" على حسابها في " ".حيث ظهرت بثقة وأناقة أثناء التمرين، مع أغنية "Confident" لدي مي لوڤاتو كخلفية صوتية تعكس روح النشاط والثقة بالنفس.