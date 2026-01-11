مزيج الجرأة والأناقة.. كارلا حداد في لوك أسود ملفت

لفتت المذيعة ومقدمة البرامج الأنظار بإطلالة جريئة وأنيقة خلال ظهورها الأخير على أحد البرامج التلفزيونية، حيث اختارت زياً أسود من الجلد جمع بين العصرية والجرأة، مع تنسيق لافت بين الشورت والجزء العلوي الواسع، وأكملته بحزام بارز وجوارب شفافة مع جزمة طويلة.الإطلالة حظيت بتفاعل واسع على ، إذ اعتبرها المتابعون مثالاً على الجرأة المدروسة والذوق العصري، خاصة مع بساطة المكياج وتسريحة الشعر التي أضفت توازناً على اللوك العام.ويأتي هذا الظهور ضمن إطار حضورها المستمر والمميز على الشاشة، حيث تحرص دائماً على اعتماد إطلالات تواكب الموضة وتثير اهتمام الجمهور.