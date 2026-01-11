تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
نانسي عجرم تتألق باللون الكحلي
Lebanon 24
11-01-2026
|
12:43
photos
شاركت النجمة
اللبنانية
نانسي عجرم
صورًا عبر حسابها في إنستغرام من إحيائها حفل زفاف في مصر.
واختارت
نانسي
لهذه المناسبة فستانًا باللون الكحلي تميز بتفاصيله الراقية بنقوش من الورود اللامعة من توقيع المصمم اللبناني
جان لويس
صبجي.
