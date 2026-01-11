نانسي عجرم تتألق باللون الكحلي

شاركت النجمة صورًا عبر حسابها في إنستغرام من إحيائها حفل زفاف في مصر.



واختارت لهذه المناسبة فستانًا باللون الكحلي تميز بتفاصيله الراقية بنقوش من الورود اللامعة من توقيع المصمم اللبناني صبجي.