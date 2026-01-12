تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

نقلت سراً بسيارة إسعاف.. فنانة شهيرة تنقذ شيرين عبد الوهاب

Lebanon 24
12-01-2026 | 01:25
A-
A+
Doc-P-1467210-639038032658933465.webp
Doc-P-1467210-639038032658933465.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في تطور مفاجئ يعكس عمق أزمتها، انتقلت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب وبشكل سري للإقامة في منزل فنانة شهيرة أملا في الخروج من محنتها الصحية والنفسية.
وكشف مصدر مقرب من النجمة المصرية في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، أن شيرين كانت تعيش حالة من العزلة التامة داخل منزلها بمنطقة "الشيخ زايد" بمحافظة الجيزة، حيث كانت تمكث بمفردها لفترات طويلة، ولا يرافقها سوى طاقم من العاملين داخل المنزل، بعيداً عن صخب الأضواء وأعين الأصدقاء.

كما أوضح المصدر أن دائرة التواصل مع صاحبة أغنية "جرح تاني" انحسرت في عدد قليل جداً من نجوم الفن، تتقدمهم ممثلة شهيرة تربطها وشقيقتها صداقة وطيدة بشيرين.

في منزلها الخاص
وأمام تدهور الحالة النفسية لشيرين بادرت الفنانة الشهيرة باقتراح إنساني يقضي بانتقال المطربة للإقامة معها ومع شقيقتها في منزلهما الخاص لتوفير الرعاية الكاملة لها.

ورغم الرفض القاطع الذي أبدته شيرين في البداية، إلا أن إصرار بعض المخلصين من حولها بضرورة خروجها من محنتها، كان وراء إقناعها بالانتقال للعيش في كنف النجمة الشهيرة، التي تسكن في أحد المجمعات السكنية الراقية بطريق الإسكندرية الصحراوي.

كذلك، أكد المصدر أنه تم الاستعانة بسيارة إسعاف لنقل شيرين عبد الوهاب سراً إلى مقر إقامتها الجديد، لضمان راحتها وتوفير الخصوصية التامة أثناء عملية الانتقال.
يأتي هذا التحرك بعد أيام قليلة من تصريحات الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الذي حاول تهدئة مخاوف الجمهور عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مؤكداً أنه زار شيرين في منزلها ووجدها "بخير"، لكنها تمر بحالة من فقدان الرغبة في التواصل أو الخروج من المنزل في الوقت الحالي.

وتعاني شيرين منذ عام تقريباً من أزمات متلاحقة، بدأت بخلافات حادة مع شقيقها محمد، وصلت إلى أروقة المحاضر القانونية، مروراً بحالة اكتئاب شديد جعلتها حبيسة غرفتها لا تتواصل إلا مع ابنتيها، مما أطلق صرخات استغاثة من جمهورها عبر (هاشتاغات) مثل "#أين_شيرين" و "#ابحثوا_عن_شيرين".

ورغم محاولات شيرين طمأنة متابعيها عبر "إنستغرام" الشهر الماضي بأنها بخير، إلا أن واقعة نقلها الأخيرة بسيارة الإسعاف إلى منزل صديقتها الفنانة، تؤكد أن النجمة الكبيرة ما زالت تخوض معركة شرسة لاستعادة توازنها والعودة إلى جمهورها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل تعود شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الفنيّة من بوابة هذا المسلسل الرمضانيّ؟
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تنفي شائعات دخولها إلى مصحة علاجية
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24
شقيق شيرين عبد الوهاب يحسم الخلاف حول العقد مع محمد الشاعر
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة تجدد خلافات شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب؟
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24

شيرين عبد الوهاب

الإسكندرية ⁩

عبد الوهاب

شيرين عبد

المصرية

الجيزة

مصرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
03:32 | 2026-01-12
Lebanon24
12:43 | 2026-01-11
Lebanon24
09:39 | 2026-01-11
Lebanon24
07:45 | 2026-01-11
Lebanon24
05:30 | 2026-01-11
Lebanon24
02:38 | 2026-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24