المرأة
من توقيع زهير مراد.. جينيفر لوبيز تتألق بالبرغندي بتصميم جريء وفاخر
Lebanon 24
12-01-2026
|
03:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
تألّقت جينيفر لوبيز في حفل Vanity Fair X Amazon MGM Studios بفستان سهرة باهر من مجموعة الألبسة الجاهزة لخريف وشتاء 2025، حمل توقيع المصمّم
اللبناني العالمي
زهير مراد
، في اختيار يعكس ذوقها الراقي وميلها إلى التصاميم التي تعكس الحرفيّة العالية.
وجاء الفستان بقصّة طويلة بدون حمّالات، برز فيه "كورسيه" منمّق بالكامل بأحجار كريستاليّة، نحت القسم العلوي من الجسم، فيما انسدل القماش الشفّاف المطرّز بالخرز وكريستال
سواروفسكي
بلون الفستان على طول الجسم. التطريزات بدت كأنها مرصوفة بعناية على القماش، بأسلوب يسلّط الضوء على خبرة زهير مراد في تحويل الفستان إلى قطعة فنيّة مميّزة، تبرز الجمال الأنثوي في توازن مثالي بين الجرأة والرقيّ. وأكملت "
جاي لو
" إطلالتها الرائعة مع سترة قصير ة من الفرو بلون فستانها، ما عزّز المظهر الفاخر.
