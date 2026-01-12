تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
مطربة مصرية تطالب بتدخل طبي عاجل للفنانة شيرين عبدالوهاب
Lebanon 24
12-01-2026
|
05:18
photos
دخلت المطربة إيناس
عز الدين
في الجدل الدائر حول الحالة الصحية والنفسية للفنانة
شيرين عبدالوهاب
، مناشدةً بتقديم دعم طبي عاجل لها.
ونشرت عز الدين عبر "
فيسبوك
": "
شيرين
محتاجة دعم طبي مش دعم شلة أصحاب.. الوضع النفسي والصحي لو اتدهور هيبقى في رقبة أي حد"، مؤكدةً أن الدعم الحقيقي هو "إدخالها مستشفى متخصصة تفوق وترجع نجمتنا".
جاءت هذه التصريحات في وقت تتصدر فيه
أخبار
شيرين وزينة الترند على منصات البحث، بعد تقارير أفادت بأن زينة اصطحبت شيرين إلى منزلها بسبب حالتها النفسية، وذلك عقب تصريحات نقيب الممثلين
أشرف زكي
، "حسب نيوزرووم".
وكان الإعلامي
عمرو أديب
أول من طرح القضية في برنامجه "الحكاية"، ناشداً المسؤولين بالتدخل قائلاً: "انقذوها يا جماعة... مفيش وزارة مسؤولة عن الكلام ده؟".
من جانبه، كشف أشرف زكي في اتصال سابق مع أديب عن متابعته لحالة شيرين مع
مجموعة من الأصدقاء
للبحث عن حل، مشيراً إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي "مهتمة شخصياً بالملف وتوفر الإمكانيات".
