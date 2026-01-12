مطربة مصرية تطالب بتدخل طبي عاجل للفنانة شيرين عبدالوهاب

دخلت المطربة إيناس في الجدل الدائر حول الحالة الصحية والنفسية للفنانة ، مناشدةً بتقديم دعم طبي عاجل لها.ونشرت عز الدين عبر " ": " محتاجة دعم طبي مش دعم شلة أصحاب.. الوضع النفسي والصحي لو اتدهور هيبقى في رقبة أي حد"، مؤكدةً أن الدعم الحقيقي هو "إدخالها مستشفى متخصصة تفوق وترجع نجمتنا".جاءت هذه التصريحات في وقت تتصدر فيه شيرين وزينة الترند على منصات البحث، بعد تقارير أفادت بأن زينة اصطحبت شيرين إلى منزلها بسبب حالتها النفسية، وذلك عقب تصريحات نقيب الممثلين ، "حسب نيوزرووم".وكان الإعلامي أول من طرح القضية في برنامجه "الحكاية"، ناشداً المسؤولين بالتدخل قائلاً: "انقذوها يا جماعة... مفيش وزارة مسؤولة عن الكلام ده؟".من جانبه، كشف أشرف زكي في اتصال سابق مع أديب عن متابعته لحالة شيرين مع للبحث عن حل، مشيراً إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي "مهتمة شخصياً بالملف وتوفر الإمكانيات".