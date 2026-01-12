زوجة نجم ستار أكاديمي في المستشفى.. وطلب للدعاء لها (صورة)

أعلن المطرب أن زوجته، ، تعاني من وعكة صحية.

وطلب نجم السابق دعوات الشفاء لها عبر منشور على حسابه في إنستغرام كتب فيه: "ممكن دعوة حلوة منكم لـ لي لي مراتي بالشفاء".وفي سياق منفصل، أعرب عطا عن سعادته بمشاركته في الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة، التي أقيمت مؤخراً احتفالاً بانتصارات أكتوبر بحضور .ووصف المطرب مشاركته في هذا الحدث الوطني بأنها "لحظة فخر لا تُنسى"، مؤكداً أن الفن الوطني الحقيقي هو الذي "يمس وجدان الناس ويعبر عن حب مصر بكل صدق".