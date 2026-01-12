تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

زوجة نجم ستار أكاديمي في المستشفى.. وطلب للدعاء لها (صورة)

Lebanon 24
12-01-2026 | 05:52
A-
A+
Doc-P-1467333-639038193579452979.png
Doc-P-1467333-639038193579452979.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن المطرب مينا عطا أن زوجته، لي لي، تعاني من وعكة صحية.
 
وطلب نجم ستار أكاديمي السابق دعوات الشفاء لها عبر منشور على حسابه في إنستغرام كتب فيه: "ممكن دعوة حلوة منكم لـ لي لي مراتي بالشفاء".
 

وفي سياق منفصل، أعرب عطا عن سعادته بمشاركته في الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة، التي أقيمت مؤخراً احتفالاً بانتصارات أكتوبر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مينا عطا وعروسته

ووصف المطرب مشاركته في هذا الحدث الوطني بأنها "لحظة فخر لا تُنسى"، مؤكداً أن الفن الوطني الحقيقي هو الذي "يمس وجدان الناس ويعبر عن حب مصر بكل صدق".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وضعت على جهاز تنفس.. زوجة فنان شهير تتعرّض لوعكة صحية وتطلب من الجمهور الدعاء لها (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 14:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24
خضعت لعمليّة جراحيّة خطيرة... فنانة وملكة جمال سابقة في المستشفى وصديقتها تدعو للدعاء لها
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 14:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تدهور حالته الصحية وابتعاده عن الأضواء.. زوجة نجم شهير تكشف عن حالته (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 14:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24
لن يحضر جنازتها.. نجم تركي شهير يتجاهل مرض والدته بسبب خلافات مع زوجته! (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 14:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح

عبد الفتاح السيس

ستار أكاديمي

عبد الفتاح

مينا عطا

السيسي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-01-12
Lebanon24
03:32 | 2026-01-12
Lebanon24
01:25 | 2026-01-12
Lebanon24
12:43 | 2026-01-11
Lebanon24
09:39 | 2026-01-11
Lebanon24
07:45 | 2026-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24