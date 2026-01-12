تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
11
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
11
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
4
o
زحلة
1
o
بعلبك
-2
o
بشري
8
o
بيت الدين
1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
تساؤلات حول عمل فني جديد لسيرين عبد النور
Lebanon 24
12-01-2026
|
15:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت النجمة
سيرين عبد النور
صورة عبر حسابها على "إنستغرام" تعكس لحظة تأمل أمام نافذة ممطرة، مرفقة برمز طائرة وعلامة تعجب، مما أثار تساؤلات متابعيها حول سفر مفاجئ.
وأبدى أحد المتابعين تعليقًا معبّرًا: "ع دبي راح تبلشي تصوير"، في إشارة إلى عمل فني محتمل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صورة خاصة لسيرين عبد النور وابنها تلامس قلوب المتابعين
Lebanon 24
صورة خاصة لسيرين عبد النور وابنها تلامس قلوب المتابعين
13/01/2026 05:08:14
13/01/2026 05:08:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. رسالة شكر من سيرين عبد النور
Lebanon 24
بالصورة.. رسالة شكر من سيرين عبد النور
13/01/2026 05:08:14
13/01/2026 05:08:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بفيديو عفوي.. سيرين عبد النور تستعرض أنوثتها
Lebanon 24
بفيديو عفوي.. سيرين عبد النور تستعرض أنوثتها
13/01/2026 05:08:14
13/01/2026 05:08:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحات صادمة من محمد صلاح تثير تساؤلات حول مستقبله في أنفيلد
Lebanon 24
تصريحات صادمة من محمد صلاح تثير تساؤلات حول مستقبله في أنفيلد
13/01/2026 05:08:14
13/01/2026 05:08:14
Lebanon 24
Lebanon 24
سيرين عبد النور
عبد النور
سيرين عبد
قد يعجبك أيضاً
كيف تعرف عقل شخص؟ جيسي عبدو تطرح سؤالاً عميقًا عبر منشورها
Lebanon 24
كيف تعرف عقل شخص؟ جيسي عبدو تطرح سؤالاً عميقًا عبر منشورها
13:14 | 2026-01-12
12/01/2026 01:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شهيرة بإطلالة جديدة والجمهور يغازلها (صورة)
Lebanon 24
ممثلة شهيرة بإطلالة جديدة والجمهور يغازلها (صورة)
10:38 | 2026-01-12
12/01/2026 10:38:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرور عدة أشهر على خلعها الحجاب.. ممثلة معروفة تنشر صورًا جديدة لها
Lebanon 24
بعد مرور عدة أشهر على خلعها الحجاب.. ممثلة معروفة تنشر صورًا جديدة لها
08:13 | 2026-01-12
12/01/2026 08:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة نجم ستار أكاديمي في المستشفى.. وطلب للدعاء لها (صورة)
Lebanon 24
زوجة نجم ستار أكاديمي في المستشفى.. وطلب للدعاء لها (صورة)
05:52 | 2026-01-12
12/01/2026 05:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مطربة مصرية تطالب بتدخل طبي عاجل للفنانة شيرين عبدالوهاب
Lebanon 24
مطربة مصرية تطالب بتدخل طبي عاجل للفنانة شيرين عبدالوهاب
05:18 | 2026-01-12
12/01/2026 05:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
Lebanon 24
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
14:55 | 2026-01-12
12/01/2026 02:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
10:24 | 2026-01-12
12/01/2026 10:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
10:44 | 2026-01-12
12/01/2026 10:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
14:53 | 2026-01-12
12/01/2026 02:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
03:47 | 2026-01-12
12/01/2026 03:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
13:14 | 2026-01-12
كيف تعرف عقل شخص؟ جيسي عبدو تطرح سؤالاً عميقًا عبر منشورها
10:38 | 2026-01-12
ممثلة شهيرة بإطلالة جديدة والجمهور يغازلها (صورة)
08:13 | 2026-01-12
بعد مرور عدة أشهر على خلعها الحجاب.. ممثلة معروفة تنشر صورًا جديدة لها
05:52 | 2026-01-12
زوجة نجم ستار أكاديمي في المستشفى.. وطلب للدعاء لها (صورة)
05:18 | 2026-01-12
مطربة مصرية تطالب بتدخل طبي عاجل للفنانة شيرين عبدالوهاب
03:32 | 2026-01-12
من توقيع زهير مراد.. جينيفر لوبيز تتألق بالبرغندي بتصميم جريء وفاخر
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
13/01/2026 05:08:14
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
13/01/2026 05:08:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
13/01/2026 05:08:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24