تساؤلات حول عمل فني جديد لسيرين عبد النور

نشرت النجمة صورة عبر حسابها على "إنستغرام" تعكس لحظة تأمل أمام نافذة ممطرة، مرفقة برمز طائرة وعلامة تعجب، مما أثار تساؤلات متابعيها حول سفر مفاجئ.

وأبدى أحد المتابعين تعليقًا معبّرًا: "ع دبي راح تبلشي تصوير"، في إشارة إلى عمل فني محتمل.

Advertisement