احتفلت بعيد ميلادها قبل ساعات.. فنانة وإعلامية شهيرة تتعرّض لوعكة صحية (صورة)

المرأة
تعرّضت الفنانة والإعلامية
السورية
سارة نخلة
لأزمة تنفس حادة استدعت التدخل الطبي العاجل حيث ستخضغ لعملية جراحية في الساعات المقبلة.
وأوضح بيان صادر عنها أن سارة تعاني
منذ فترة
من مشكلات متكررة في التنفس، وكانت قد أجّلت العملية سابقًا، لكنها اضطرت الآن لاتخاذ القرار بسبب تصاعد نوبات ضيق التنفس التي وصلت في بعض الحالات إلى مراحل حرجة، ما جعل تأجيل التدخل الجراحي أمرًا غير ممكن.
وأشار البيان إلى أن حالتها الصحية كانت مهددة بالتفاقم، مضيفا أن قرار الخضوع للعملية جاء حرصًا على سلامتها ومنع أي مضاعفات قد تهدد حياتها، خاصة بعد تكرار الأزمات في الأيام الأخيرة.
وقبل ساعات من وعكتها الصحية، كانت سارة قد احتفلت بعيد ميلادها الـ35، وشاركت صور الاحتفال مع جمهورها عبر حساباتها الرسمية على
مواقع التواصل الاجتماعي
.
