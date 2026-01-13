تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

احتفلت بعيد ميلادها قبل ساعات.. فنانة وإعلامية شهيرة تتعرّض لوعكة صحية (صورة)

Lebanon 24
13-01-2026 | 00:03
A-
A+
Doc-P-1467689-639038852986552143.jpg
Doc-P-1467689-639038852986552143.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعرّضت الفنانة والإعلامية السورية سارة نخلة لأزمة تنفس حادة استدعت التدخل الطبي العاجل حيث ستخضغ لعملية جراحية في الساعات المقبلة. 

وأوضح بيان صادر عنها أن سارة تعاني منذ فترة من مشكلات متكررة في التنفس، وكانت قد أجّلت العملية سابقًا، لكنها اضطرت الآن لاتخاذ القرار بسبب تصاعد نوبات ضيق التنفس التي وصلت في بعض الحالات إلى مراحل حرجة، ما جعل تأجيل التدخل الجراحي أمرًا غير ممكن.
وأشار البيان إلى أن حالتها الصحية كانت مهددة بالتفاقم، مضيفا أن قرار الخضوع للعملية جاء حرصًا على سلامتها ومنع أي مضاعفات قد تهدد حياتها، خاصة بعد تكرار الأزمات في الأيام الأخيرة.
 
 
 
 
وقبل ساعات من وعكتها الصحية، كانت سارة قد احتفلت بعيد ميلادها الـ35، وشاركت صور الاحتفال مع جمهورها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد إصابتها بجلطة دماغية.. فنانة شهيرة تتعرّض مجددا لوعكة صحية (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 09:08:23 Lebanon 24 Lebanon 24
على متن طائرة.. فنانة شهيرة تحتفل بعيد ميلادها (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 09:08:23 Lebanon 24 Lebanon 24
فنان عربي شهير يتعرّض لوعكة صحية شديدة.. وهذا ما كُشف عن حالته (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 09:08:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. ممثلة شهيرة تحتفل بعيد ميلاد زوجها
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 09:08:23 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

سارة نخلة

منذ فترة

السورية

الجراح

العاج

سورية

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-12
Lebanon24
15:23 | 2026-01-12
Lebanon24
13:14 | 2026-01-12
Lebanon24
10:38 | 2026-01-12
Lebanon24
08:13 | 2026-01-12
Lebanon24
05:52 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24