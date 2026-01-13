حول حالة شيرين عبدالوهاب.. عمرو أديب يكشف كل التفاصيل

وأكد أديب أن المعلومات التي انتشرت عن انتقال إلى منزل فنانة أخرى أو إصابتها بالتهاب رئوي "لا تستند إلى أي مصدر موثوق"، مشيراً إلى أن ما نُقل عبر خلال الأيام الماضية لم يُتحقق منه.كما لفت إلى أن بعض المقربين من الفنانة تحدثوا عن وضعها لكن تفاصيلهم "غير قابلة للنشر دون تأكيد رسمي"، محذراً من أن نشر غير مؤكدة يؤدي إلى تضليل الجمهور.من جانبه، هاجم شقيق شيرين عبر " " بعض وسائل الإعلام وجزءاً من الجمهور، مؤكداً أن الحملات تستهدف تصوير الفنانة بصورة سلبية، ودعا إلى احترام خصوصيتها.يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المخاوف على الحالة الصحية والنفسية للفنانة تصاعداً بعد ابتعادها عن النشاط الفني، وسط تكهنات بشأن نقلها بسيارة إسعاف.وأفادت مصادر سابقة بأن الفنانة زينة ساعدت شيرين في الانتقال إلى منزل شقيقتها لتوفير بيئة مستقرة، كما دعا الشاعر إلى تدخل الجهات المختصة لتأمين رعاية طبية متخصصة لها.