تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

حول حالة شيرين عبدالوهاب.. عمرو أديب يكشف كل التفاصيل

Lebanon 24
13-01-2026 | 07:14
A-
A+
Doc-P-1467891-639039110856254534.png
Doc-P-1467891-639039110856254534.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نفى الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" جميع الأنباء المتناقلة عن الفنانة شيرين عبدالوهاب، ووصفها بأنها "شائعات لا علاقة لها بالواقع".

وأكد أديب أن المعلومات التي انتشرت عن انتقال شيرين إلى منزل فنانة أخرى أو إصابتها بالتهاب رئوي "لا تستند إلى أي مصدر موثوق"، مشيراً إلى أن ما نُقل عبر وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية لم يُتحقق منه.

كما لفت إلى أن بعض المقربين من الفنانة تحدثوا عن وضعها لكن تفاصيلهم "غير قابلة للنشر دون تأكيد رسمي"، محذراً من أن نشر أخبار غير مؤكدة يؤدي إلى تضليل الجمهور.
بعد أيّام من إنفصاله عن زوجته... محامي دفاع عمرو أديب يُنهي التعامل معه

من جانبه، هاجم شقيق شيرين عبر "فيسبوك" بعض وسائل الإعلام وجزءاً من الجمهور، مؤكداً أن الحملات تستهدف تصوير الفنانة بصورة سلبية، ودعا إلى احترام خصوصيتها.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المخاوف على الحالة الصحية والنفسية للفنانة تصاعداً بعد ابتعادها عن النشاط الفني، وسط تكهنات بشأن نقلها بسيارة إسعاف.

وأفادت مصادر سابقة بأن الفنانة زينة ساعدت شيرين في الانتقال إلى منزل شقيقتها ياسمين رضا لتوفير بيئة مستقرة، كما دعا الشاعر تامر حسين إلى تدخل الجهات المختصة لتأمين رعاية طبية متخصصة لها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زجّ اسم فنانة بقضية طلاق عمرو أديب
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 18:58:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أيّام من إنفصاله عن زوجته... محامي دفاع عمرو أديب يُنهي التعامل معه
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 18:58:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تجاهلت طلاقها من عمرو أديب.. هذا ما فعلته الإعلامية لميس الحديد (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 18:58:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انفصال عمرو أديب ولميس الحديدي.. رضوى الشربيني تُعلّق وتُثير الجدل!
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 18:58:52 Lebanon 24 Lebanon 24

شيرين عبدالوهاب

وسائل الإعلام

ياسمين رضا

عبدالوهاب

تامر حسين

عمرو أديب

شيرين عبد

مي عمر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:52 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:41 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:20 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:24 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:57 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
09:52 | 2026-01-13
Lebanon24
06:41 | 2026-01-13
Lebanon24
05:20 | 2026-01-13
Lebanon24
04:24 | 2026-01-13
Lebanon24
02:57 | 2026-01-13
Lebanon24
00:03 | 2026-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24