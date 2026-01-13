تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

ريهانا تلمح إلى إمكانية إنجاب طفل رابع بعد أشهر من ولادة ابنها الثالث

Lebanon 24
13-01-2026 | 09:52
A-
A+
Doc-P-1467957-639039200775468821.png
Doc-P-1467957-639039200775468821.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ألمحت النجمة العالمية ريهانا إلى إمكانية إنجاب طفلها الرابع، وذلك بعد أقل من أربعة أشهر من ولادة طفلها الثالث روكي من شريكها آيساب روكي.

جاءت الإشارة عبر تعليق على منشور لنجمة برنامج "جزيرة الحب" السابقة مونتانا براون، الذي ترددت فيه بين "أن تصبح جذابة أو تحمل في عام 2026"، حيث ردت ريهانا قائلة: "انتظروا! إذن أنا لست مجنونة؟ أراهن!".

وتُعد ريهانا أماً لثلاثة أطفال: آر زي إيه (2022) ورايوت (2023) وروكي (2025).

وعبرت الفنانة البالغة 37 عاماً في مقابلة سابقة عن انبهارها بنمو أطفالها السريع، مؤكدة أن الأمومة قربتها أكثر من شريكها وأن علاقتهما أصبحت "أقوى". كما وصفت تربية الأطفال بأنها "واحدة من أكثر المسؤوليات رعباً"، معربة عن مسؤوليتها تجاه مستقبلهم والكوكب.

وحول عدد الأطفال الذي ترغب بإنجابهم، قالت ريهانا إنها "تترك الأمر لإرادة الله".

يُذكر أن متابعي النجمة لا يزالون ينتظرون ألبوماً موسيقياً جديداً منها، حيث صدر آخر ألبوم استوديو لها "Anti" عام 2016. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ملياردير يُثير الجدل... أنجب أكثر من 100 طفل!
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 18:58:52 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الشمالية تلمّح للخلافة… وابنة كيم في الواجهة
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 18:58:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: لبنان الذي تعب من التجارب يحتاج الى الايمان لولادة جديدة تبني الوطن وتجدد الحياة فيه
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 18:58:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب الابن يلمّح لاحتمال انسحاب والده من دعم كييف
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 18:58:52 Lebanon 24 Lebanon 24

جزيرة الحب

رون ألب

براون

جزيرة

كاني

تانا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:41 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:20 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:24 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:57 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-01-13
Lebanon24
06:41 | 2026-01-13
Lebanon24
05:20 | 2026-01-13
Lebanon24
04:24 | 2026-01-13
Lebanon24
02:57 | 2026-01-13
Lebanon24
00:03 | 2026-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24