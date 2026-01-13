تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
ريهانا تلمح إلى إمكانية إنجاب طفل رابع بعد أشهر من ولادة ابنها الثالث
Lebanon 24
13-01-2026
|
09:52
ألمحت النجمة العالمية ريهانا إلى إمكانية إنجاب طفلها الرابع، وذلك بعد أقل من أربعة أشهر من ولادة طفلها الثالث روكي من شريكها آيساب روكي.
جاءت الإشارة عبر تعليق على منشور لنجمة برنامج "
جزيرة الحب
" السابقة مونتانا
براون
، الذي ترددت فيه بين "أن تصبح جذابة أو تحمل في عام 2026"، حيث ردت ريهانا قائلة: "انتظروا! إذن أنا لست مجنونة؟ أراهن!".
وتُعد ريهانا أماً لثلاثة أطفال: آر زي إيه (2022) ورايوت (2023) وروكي (2025).
وعبرت الفنانة البالغة 37 عاماً في مقابلة سابقة عن انبهارها بنمو أطفالها السريع، مؤكدة أن الأمومة قربتها أكثر من شريكها وأن علاقتهما أصبحت "أقوى". كما وصفت تربية الأطفال بأنها "واحدة من أكثر المسؤوليات رعباً"، معربة عن مسؤوليتها تجاه مستقبلهم والكوكب.
وحول عدد الأطفال الذي ترغب بإنجابهم، قالت ريهانا إنها "تترك الأمر لإرادة الله".
يُذكر أن متابعي النجمة لا يزالون ينتظرون ألبوماً موسيقياً جديداً منها، حيث صدر آخر ألبوم استوديو لها "Anti" عام 2016.
