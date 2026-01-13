كيت ميدلتون تطلق أول مهمة ملكية منفردة في 2026

أُعلن عن أول مهمة رسمية منفردة للأميرة في عام 2026، إذ ستستضيف فريق للرجبي النسائي في قلعة وندسور احتفالًا بفوزهن بكأس العالم 2025.



المناسبة ستُقام يوم الخميس 15 كانون الثاني، ضمن مهام كيت كراعية لاتحاد الرجبي الإنجليزي منذ 2022، وستتيح للاعبات وطاقم الفريق جولة في المقر الملكي، وعرض ، والتقاط صورة جماعية مع الأميرة.

تأتي هذه المهمة في إطار منافسة ودية بين كيت والأمير ، راعي اتحاد الرجبي الويلزي، خاصة بعد حضورهما مباريات مختلفة خلال كأس العالم العام الماضي؛ حيث شجعت كيت منتخب إنجلترا ضد ، بينما دعم ويليام منتخب ضد فيجي.

وتتمتع كيت حاليًا بالأفضلية، إذ تُوّج منتخب إنجلترا بطلاً لكأس العالم 2025 ويحتل صدارة تصنيف المنتخبات النسائية، بينما جاء منتخب ويلز في المركز بعد فشله في تجاوز دور المجموعات.

كما حازت كيت على دعم خبير الرجبي الملكي مايك تيندال، لاعب المنتخب الإنجليزي السابق وفائز بكأس العالم 2003، الذي أشاد بروحها التنافسية ومهاراتها أثناء تدريبها في ملعب تويكنهام عام 2022، واصفًا اللقاء بين دوق ودوقة بأنه فرصة لمنافسة ودية بينهما.

ويُذكر أن تجمع الرجبي في وندسور يمثل أول مهمة منفردة لكيت هذا العام، بعد أن بدأت 2026 بنزهة مشتركة مع الأمير ويليام في مستشفى تشارينغ كروس بلندن يوم 8 كانون الثاني، حيث تحدث الزوجان مع العاملين والمتطوعين حول الضغوط الموسمية لمواجهة الشتاء. (آرم نيوز)