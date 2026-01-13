تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

كيت ميدلتون تطلق أول مهمة ملكية منفردة في 2026

Lebanon 24
13-01-2026 | 13:44
أُعلن عن أول مهمة رسمية منفردة للأميرة كيت ميدلتون في عام 2026، إذ ستستضيف فريق إنجلترا للرجبي النسائي في قلعة وندسور احتفالًا بفوزهن بكأس العالم 2025.

المناسبة ستُقام يوم الخميس 15 كانون الثاني، ضمن مهام كيت كراعية لاتحاد الرجبي الإنجليزي منذ 2022، وستتيح للاعبات وطاقم الفريق جولة في المقر الملكي، وعرض كأس العالم، والتقاط صورة جماعية مع الأميرة.

تأتي هذه المهمة في إطار منافسة ودية بين كيت والأمير ويليام، راعي اتحاد الرجبي الويلزي، خاصة بعد حضورهما مباريات مختلفة خلال كأس العالم العام الماضي؛ حيث شجعت كيت منتخب إنجلترا ضد أستراليا، بينما دعم ويليام منتخب ويلز ضد فيجي.

وتتمتع كيت حاليًا بالأفضلية، إذ تُوّج منتخب إنجلترا بطلاً لكأس العالم 2025 ويحتل صدارة تصنيف المنتخبات النسائية، بينما جاء منتخب ويلز في المركز الثاني عشر بعد فشله في تجاوز دور المجموعات.

كما حازت كيت على دعم خبير الرجبي الملكي مايك تيندال، لاعب المنتخب الإنجليزي السابق وفائز بكأس العالم 2003، الذي أشاد بروحها التنافسية ومهاراتها أثناء تدريبها في ملعب تويكنهام عام 2022، واصفًا اللقاء بين دوق ودوقة كامبريدج بأنه فرصة لمنافسة ودية بينهما.

ويُذكر أن تجمع الرجبي في وندسور يمثل أول مهمة منفردة لكيت هذا العام، بعد أن بدأت 2026 بنزهة مشتركة مع الأمير ويليام في مستشفى تشارينغ كروس بلندن يوم 8 كانون الثاني، حيث تحدث الزوجان مع العاملين والمتطوعين حول الضغوط الموسمية لمواجهة فيروس الشتاء. (آرم نيوز) 

 
كيت ميدلتون

كأس العالم

الثاني عشر

أستراليا

كامبريدج

إنجلترا

ويليام

