المرأة

فنانة شهيرة تُلزم طليقها بدفع نفقات أجرة عاملة منزلية لنجليها (صورة)

Lebanon 24
14-01-2026 | 03:24
قضت محكمة استئناف الأسرة، بقبول الاستئناف المقدم من الفنانة المصرية زينة ضد الفنان أحمد عز، وإلزامه بسداد 30 ألف جنيه كأجرة عاملة منزلية لنجليها التوأم.
 
 
 
 
 
وجاء الحكم استجابة لطلب زينة، التي أكدت خلال دعواها ضرورة توفير رعاية متكاملة لنجليها بما يتناسب مع مستواهما المعيشي، وبما يتلاءم مع دخل الأب وقدرته المالية.

وكانت محكمة مستأنف الأسرة قد أصدرت حكمًا سابقًا بإلزام أحمد عز بسداد نفقة شهرية لتوأم زينة، حيث قررت تخفيض المبلغ المقضي به من محكمة أول درجة من 80 ألف جنيه الى 60 ألف جنيه شهريًّا.

وكانت محكمة أول درجة قد قدرت النفقة بمبلغ 80 ألف جنيه، استنادًا الى ثبوت حصول أحمد عز على أجر مرتفع مقابل مشاركته في فيلم "ولاد رزق"، وهو ما اعتبرته المحكمة مؤشرًا واضحًا على مستوى دخله وقدرته على الإنفاق.
 
