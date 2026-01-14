تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

الثقة بالنفس… أجمل ما ترتديه المرأة

Lebanon 24
14-01-2026 | 06:44
الثقة بالنفس هي الجمال الذي لا يبهت ولا يحتاج إلى زينة. حين تؤمن المرأة بقيمتها، ينعكس ذلك في نظرتها، وطريقتها في الكلام، وحضورها بين الناس. لا يمكن لأي مظهر خارجي أن يعوّض هذا الإشعاع الداخلي الذي يجعلها أكثر قوة وجاذبية.

المرأة الواثقة بنفسها لا تسعى لإرضاء الجميع، بل تعرف حدودها وتعبّر عن رأيها بثبات وهدوء. ثقتها تمنحها القدرة على مواجهة التحديات، وتحويل العثرات إلى خطوات نحو النجاح.

في عالم تتبدّل فيه معايير الجمال، تبقى الثقة بالنفس الثوب الأجمل الذي لا يفقد رونقه، لأنها تنبع من الداخل، وتمنح المرأة حضورًا لا يُنسى.
 
