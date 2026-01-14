تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

بعد التوقف عن الأدوية... أوبرا وينفري تكشف استعادة جزء من وزنها

Lebanon 24
14-01-2026 | 10:19
كشفت الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري أنها استعادت جزءًا ملحوظًا من وزنها بعد التوقف عن تناول أدوية إنقاص الوزن في العام الماضي.

وخلال مقابلة مع برنامج the today show، أوضحت وينفري، أنها استعادت نحو 9 كلغ بعد توقفها عن تناول أحد أدوية فئة GLP-1 في عام 2024.
 
وقالت إنها تعمدت التوقف عن الدواء لاختبار قدرتها على الحفاظ على الوزن من خلال نمط حياة صحي فقط. (ارم نيوز)
