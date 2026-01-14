بعد التوقف عن الأدوية... أوبرا وينفري تكشف استعادة جزء من وزنها

كشفت الإعلامية الأميركية أنها استعادت جزءًا ملحوظًا من وزنها بعد التوقف عن تناول أدوية إنقاص الوزن في العام الماضي.



وخلال مقابلة مع برنامج ، أوضحت وينفري، أنها استعادت نحو 9 كلغ بعد توقفها عن تناول أحد أدوية فئة GLP-1 في عام 2024.

وقالت إنها تعمدت التوقف عن الدواء لاختبار قدرتها على الحفاظ على الوزن من خلال نمط حياة صحي فقط. (ارم نيوز)