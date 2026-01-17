"جوزك السابق مش متزن".. شقيقة نانسي عجرم تدخل على خط أزمة شيرين عبد الوهاب!

دعمت شقيقة الفنانة ، نادين، النجمة وذلك بعد أزماتها الأخيرة وابتعادها عن الساحة الفنية.



وتحدثت نادين خلال فيديو متداولها لها عبر السوشيل ميديا عن قدرة على تجاوز الأزمات وقوتها، وقالت: "بعرف قد إيه أنتِ قوية وبتحبي الضحك والحياة .. وكلنا في الحياة معرّضين إننا نوقع".



وأضافت: "ويمكن الوقعة دي سببها طليقك وأسباب تانية .. بما إننا كلنا عندنا عُقد .. يمكن العُقد دي الزواج الأخير صارت أقوى وخلتك تحسي إنك منهارة .. خدي وقتك بس قومي مهما كانت القصة".



وتابعت نادين : " السابق مش آخر حبة في الكرتونة .. الدنيا مليانة رجال .. شوفي أسلوبه هتلاحظي إنه مش موزون بكلامه ولا باتهاماته ليكي .. إدمان فيكي تخفي منه بالعلاج والمثابرة".





Advertisement