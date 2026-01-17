تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

"جوزك السابق مش متزن".. شقيقة نانسي عجرم تدخل على خط أزمة شيرين عبد الوهاب!

Lebanon 24
17-01-2026 | 04:50
دعمت شقيقة الفنانة نانسي عجرم، نادين، النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب وذلك بعد أزماتها الأخيرة وابتعادها عن الساحة الفنية.

وتحدثت نادين خلال فيديو متداولها لها عبر السوشيل ميديا عن قدرة شيرين على تجاوز الأزمات وقوتها، وقالت: "بعرف قد إيه أنتِ قوية وبتحبي الضحك والحياة .. وكلنا في الحياة معرّضين إننا نوقع".

وأضافت: "ويمكن الوقعة دي سببها طليقك وأسباب تانية .. بما إننا كلنا عندنا عُقد .. يمكن العُقد دي من بعد الزواج الأخير صارت أقوى وخلتك تحسي إنك منهارة .. خدي وقتك بس قومي مهما كانت القصة".

وتابعت نادين : "جوزك السابق مش آخر حبة في الكرتونة .. الدنيا مليانة رجال .. شوفي أسلوبه هتلاحظي إنه مش موزون بكلامه ولا باتهاماته ليكي .. إدمان فيكي تخفي منه بالعلاج والمثابرة".

