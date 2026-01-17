شكران مرتجى تشارك كواليس تحضيراتها لحفل Joy Awards

شاركت النجمة متابعيها عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في إنستغرام لقطات عفوية من كواليس استعداداتها لحضور حفل Joy Awards، حيث ظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة عكست أجواء من الهدوء والثقة.وأرفقت مرتجى الصور بتعليق: “بدأنا التحضيرات ليوم Joy Awards”، ما أثار حماسة جمهورها وترقبهم لظهورها المرتقب في الحدث الفني الأبرز الذي يجمع نخبة من نجوم الفن والإعلام في العالم العربي.