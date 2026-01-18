بفستان من توقيع إيلي صعب… هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في Joy Awards 2026

ولم تتوقف لحظات التألق عند الإطلالة فقط، إذ ظهرت هاندا خلال الحفل إلى جانب مواطنها النجم أردوتش في ثنائية جذبت اهتمام الجمهور وعدسات الكاميرات، قبل أن يصعدا معاً إلى المسرح لتقديم إحدى الجوائز.



المفاجأة الأكبر جاءت عندما حاولت هاندا مخاطبة الحضور باللغة العربية، فرحّبت بهم برسالة قالت فيها بلهجة بسيطة: "مساء الخير للجميع… سعيدة إني أكون معاكم مرة ثانية في جوي أووردز".

سرقت النجمة الأنظار على السجادة الخزامية خلال حفل Joy Awards، بإطلالة لافتة حملت توقيع المصمم ، حيث اختارت فستاناً مبهراً عزّز حضورها كواحدة من أبرز نجمات الأمسية.