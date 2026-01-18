تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
9
o
طرابلس
11
o
صور
11
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
-2
o
بشري
6
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
بفستان من توقيع إيلي صعب… هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في Joy Awards 2026
Lebanon 24
18-01-2026
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سرقت النجمة
التركية
هاندا أرتشيل
الأنظار على السجادة الخزامية خلال حفل Joy Awards، بإطلالة لافتة حملت توقيع المصمم
اللبناني العالمي
إيلي صعب
، حيث اختارت فستاناً مبهراً عزّز حضورها كواحدة من أبرز نجمات الأمسية.
ولم تتوقف لحظات التألق عند الإطلالة فقط، إذ ظهرت هاندا خلال الحفل إلى جانب مواطنها النجم
باريش
أردوتش في ثنائية جذبت اهتمام الجمهور وعدسات الكاميرات، قبل أن يصعدا معاً إلى المسرح لتقديم إحدى الجوائز.
المفاجأة الأكبر جاءت عندما حاولت هاندا مخاطبة الحضور باللغة العربية، فرحّبت بهم برسالة قالت فيها بلهجة بسيطة: "مساء الخير للجميع… سعيدة إني أكون معاكم مرة ثانية في جوي أووردز".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بإطلالة ملكية… داليدا خليل تخطف الأنظار خلال تحضيراتها لـ Joy Awards
Lebanon 24
بإطلالة ملكية… داليدا خليل تخطف الأنظار خلال تحضيراتها لـ Joy Awards
18/01/2026 22:50:06
18/01/2026 22:50:06
Lebanon 24
Lebanon 24
دانا الحلاني تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق
Lebanon 24
دانا الحلاني تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق
18/01/2026 22:50:06
18/01/2026 22:50:06
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف احتفلت أسرة أصالة بجائزة Joy Awards 2026؟
Lebanon 24
كيف احتفلت أسرة أصالة بجائزة Joy Awards 2026؟
18/01/2026 22:50:06
18/01/2026 22:50:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فاليري أبو شقرا تستعد لحفل جوائز "Joy Awards" بإطلالة أنيقة
Lebanon 24
فاليري أبو شقرا تستعد لحفل جوائز "Joy Awards" بإطلالة أنيقة
18/01/2026 22:50:06
18/01/2026 22:50:06
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبناني العالمي
اللغة العربية
هاندا أرتشيل
إيلي صعب
التركية
التركي
لبنان
باريش
قد يعجبك أيضاً
بلحظة عفوية مع باريش أردوتش.. كاريس بشار تخطف الأضواء في "جوي أووردز"
Lebanon 24
بلحظة عفوية مع باريش أردوتش.. كاريس بشار تخطف الأضواء في "جوي أووردز"
12:36 | 2026-01-18
18/01/2026 12:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعاني منه منذ 20 عاماً... ممثلة تركيّة عن مرضها: لا يقتل لكنة يُعذّب
Lebanon 24
تُعاني منه منذ 20 عاماً... ممثلة تركيّة عن مرضها: لا يقتل لكنة يُعذّب
10:17 | 2026-01-18
18/01/2026 10:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... بكاء بيسان اسماعيل بعد عدم فوزها بجائزة "joy awards"
Lebanon 24
بالفيديو... بكاء بيسان اسماعيل بعد عدم فوزها بجائزة "joy awards"
08:12 | 2026-01-18
18/01/2026 08:12:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لنانسي عجرم مع ممثل ومُقدّم برامج يُثير الجدل... شاهدوا ما حصل بينهما في السعوديّة
Lebanon 24
فيديو لنانسي عجرم مع ممثل ومُقدّم برامج يُثير الجدل... شاهدوا ما حصل بينهما في السعوديّة
06:33 | 2026-01-18
18/01/2026 06:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها رجل أعمال بارز.. الفنانة يارا دخلت القفص الذهبيّ وهذه أوّل صورة لها بفستان الزفاف
Lebanon 24
زوجها رجل أعمال بارز.. الفنانة يارا دخلت القفص الذهبيّ وهذه أوّل صورة لها بفستان الزفاف
05:30 | 2026-01-18
18/01/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شعر بها سكان هذه المناطق... هزّة أرضيّة ضربت لبنان
Lebanon 24
شعر بها سكان هذه المناطق... هزّة أرضيّة ضربت لبنان
06:04 | 2026-01-18
18/01/2026 06:04:25
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر زوجي على طاولة الغداء في الكسليك… ونائب يغادر على عجل
Lebanon 24
توتر زوجي على طاولة الغداء في الكسليك… ونائب يغادر على عجل
14:17 | 2026-01-18
18/01/2026 02:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الهزّة الأرضيّة التي ضربت لبنان اليوم... هكذا علّق العالم الهولنديّ
Lebanon 24
عن الهزّة الأرضيّة التي ضربت لبنان اليوم... هكذا علّق العالم الهولنديّ
10:00 | 2026-01-18
18/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حدّد البلد... العالم الهولنديّ يتوقّع زلزالاً بقوّة 8 على مقياس ريختر
Lebanon 24
حدّد البلد... العالم الهولنديّ يتوقّع زلزالاً بقوّة 8 على مقياس ريختر
05:11 | 2026-01-18
18/01/2026 05:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها رجل أعمال بارز.. الفنانة يارا دخلت القفص الذهبيّ وهذه أوّل صورة لها بفستان الزفاف
Lebanon 24
زوجها رجل أعمال بارز.. الفنانة يارا دخلت القفص الذهبيّ وهذه أوّل صورة لها بفستان الزفاف
05:30 | 2026-01-18
18/01/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
12:36 | 2026-01-18
بلحظة عفوية مع باريش أردوتش.. كاريس بشار تخطف الأضواء في "جوي أووردز"
10:17 | 2026-01-18
تُعاني منه منذ 20 عاماً... ممثلة تركيّة عن مرضها: لا يقتل لكنة يُعذّب
08:12 | 2026-01-18
بالفيديو... بكاء بيسان اسماعيل بعد عدم فوزها بجائزة "joy awards"
06:33 | 2026-01-18
فيديو لنانسي عجرم مع ممثل ومُقدّم برامج يُثير الجدل... شاهدوا ما حصل بينهما في السعوديّة
05:30 | 2026-01-18
زوجها رجل أعمال بارز.. الفنانة يارا دخلت القفص الذهبيّ وهذه أوّل صورة لها بفستان الزفاف
04:30 | 2026-01-18
مسحوق أخضر يصنع الفرق… لماذا تعتمد النساء على الماتشا؟
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
18/01/2026 22:50:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
18/01/2026 22:50:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
18/01/2026 22:50:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24