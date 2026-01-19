تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
برسالة رومانسية.. هكذا احتفل زوج مي عز الدين بعيد ميلادها (صور)
Lebanon 24
19-01-2026
|
04:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر زوج الفنانة
المصرية
مي عز الدين
، الدكتور أحمد
تيمور
، مقاطع مصورة رومانسية عبر خاصية الستوري في "إنستغرام" جمعتهما معاً، وذلك احتفالا بعيد ميلادها.
وأرفق تيمور الفيديوهات برسالة رومانسية قال فيها: "كل سنة وأنتِ ست البنات، كل سنة وأنتِ نجمة النجوم، كل سنة وأنتِ حبيبتي ومراتي وبنتي. كل سنة وأنتِ أغلى مخلوق على قلبي، كل سنة وأنتِ الحياة وما فيها، كل سنة وأنتِ ضحكتك بتحلي الدنيا كلها، وكل سنة وأنتِ جنبي، ناجحة ومحبوبة".
وأضاف: "كل سنة وأنتِ أقرب لربنا، وكل سنة قلبك حلو زيك كده. عقبال العمر كله مع بعض يا برنسيسة الدنيا، ودائماً أنتِ قلبي ومفتاحه".
