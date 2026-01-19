تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
11
o
بيروت
9
o
طرابلس
11
o
صور
9
o
جبيل
11
o
صيدا
13
o
جونية
8
o
النبطية
0
o
زحلة
-2
o
بعلبك
-1
o
بشري
4
o
بيت الدين
-1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة.. ملكة جمال سابقة وممثلة شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان!
Lebanon 24
19-01-2026
|
05:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الممثلة
هبة السيسي
، في أول إطلالة لها عبر برنامجها بعد تعرّضها لوعكة صحية خطيرة وخضوعها لعملية جراحية دقيقة، عن إصابتها بمرض السرطان.
وقالت هبة
السيسي
: "اليوم أول حلقة ليا بعد فترة صعبة، واجهت إصابتي بالسرطان وخضعت لعملية كبيرة، والحمد لله ربنا كرمني ورجعت بخير".
يذكر أن هبة السيسي، قد أعلنت في وقت سابق، عن إجرائها عملية جراحية خطيرة خلال الفترة الماضية.
وحصلت هبة السيسي على لقب
ملكة جمال
مصر عام 2004، إذ قدمت عددًا من الأعمال الفنية، أبرزها فيلم "كتكوت، ودنيا الليل، وأنا والمدام، وحليمو أسطورة الشواطئ".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خضعت لعمليّة جراحيّة خطيرة... فنانة وملكة جمال سابقة في المستشفى وصديقتها تدعو للدعاء لها
Lebanon 24
خضعت لعمليّة جراحيّة خطيرة... فنانة وملكة جمال سابقة في المستشفى وصديقتها تدعو للدعاء لها
19/01/2026 18:23:56
19/01/2026 18:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
19/01/2026 18:23:56
19/01/2026 18:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا تعتقل ملكة جمال سابقة… ما القصة؟
Lebanon 24
تركيا تعتقل ملكة جمال سابقة… ما القصة؟
19/01/2026 18:23:56
19/01/2026 18:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
19/01/2026 18:23:56
19/01/2026 18:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هبة السيسي
ملكة جمال
السيسي
دنيا
سيسي
بيرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد حملة انتقادات ودعوات لترحيلها من الولايات المتحدة.. نيكي ميناج تخرج عن صمتها وترد
Lebanon 24
بعد حملة انتقادات ودعوات لترحيلها من الولايات المتحدة.. نيكي ميناج تخرج عن صمتها وترد
10:39 | 2026-01-19
19/01/2026 10:39:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب تورط طليقها في قضية مخدرات.. طرد مقدمة برامج تركية شهيرة!
Lebanon 24
بسبب تورط طليقها في قضية مخدرات.. طرد مقدمة برامج تركية شهيرة!
07:05 | 2026-01-19
19/01/2026 07:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
برسالة رومانسية.. هكذا احتفل زوج مي عز الدين بعيد ميلادها (صور)
Lebanon 24
برسالة رومانسية.. هكذا احتفل زوج مي عز الدين بعيد ميلادها (صور)
04:20 | 2026-01-19
19/01/2026 04:20:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت صبية جميلة.. تعرّفوا إلى ابنة أمل عرفة وعبد المنعم عمايري (فيديو)
Lebanon 24
أصبحت صبية جميلة.. تعرّفوا إلى ابنة أمل عرفة وعبد المنعم عمايري (فيديو)
00:31 | 2026-01-19
19/01/2026 12:31:53
Lebanon 24
Lebanon 24
من هي أصغر فائزة في Joy Awards 2026؟
Lebanon 24
من هي أصغر فائزة في Joy Awards 2026؟
23:00 | 2026-01-18
18/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توتر زوجي على طاولة الغداء في الكسليك… ونائب يغادر على عجل
Lebanon 24
توتر زوجي على طاولة الغداء في الكسليك… ونائب يغادر على عجل
14:17 | 2026-01-18
18/01/2026 02:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"إشارة كارثية".. ماذا قيلَ عن الدولار في الـ2026؟
Lebanon 24
"إشارة كارثية".. ماذا قيلَ عن الدولار في الـ2026؟
12:00 | 2026-01-18
18/01/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر.. الموجة الباردة مستمرة ومنخفض جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر.. الموجة الباردة مستمرة ومنخفض جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
02:27 | 2026-01-19
19/01/2026 02:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلان الرسمي لـ"الوفاة" مسألة وقت
Lebanon 24
الإعلان الرسمي لـ"الوفاة" مسألة وقت
01:45 | 2026-01-19
19/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأت الانشقاقات في إيران؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
هل بدأت الانشقاقات في إيران؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
15:00 | 2026-01-18
18/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
10:39 | 2026-01-19
بعد حملة انتقادات ودعوات لترحيلها من الولايات المتحدة.. نيكي ميناج تخرج عن صمتها وترد
07:05 | 2026-01-19
بسبب تورط طليقها في قضية مخدرات.. طرد مقدمة برامج تركية شهيرة!
04:20 | 2026-01-19
برسالة رومانسية.. هكذا احتفل زوج مي عز الدين بعيد ميلادها (صور)
00:31 | 2026-01-19
أصبحت صبية جميلة.. تعرّفوا إلى ابنة أمل عرفة وعبد المنعم عمايري (فيديو)
23:00 | 2026-01-18
من هي أصغر فائزة في Joy Awards 2026؟
16:00 | 2026-01-18
بدت كالأميرات... نادين نسيب نجيم تخطف الاضواء في Joy Awards 2026
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
19/01/2026 18:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
19/01/2026 18:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
19/01/2026 18:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24