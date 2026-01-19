بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة.. ملكة جمال سابقة وممثلة شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان!

كشفت الممثلة ، في أول إطلالة لها عبر برنامجها بعد تعرّضها لوعكة صحية خطيرة وخضوعها لعملية جراحية دقيقة، عن إصابتها بمرض السرطان.



وقالت هبة : "اليوم أول حلقة ليا بعد فترة صعبة، واجهت إصابتي بالسرطان وخضعت لعملية كبيرة، والحمد لله ربنا كرمني ورجعت بخير".



يذكر أن هبة السيسي، قد أعلنت في وقت سابق، عن إجرائها عملية جراحية خطيرة خلال الفترة الماضية.



وحصلت هبة السيسي على لقب مصر عام 2004، إذ قدمت عددًا من الأعمال الفنية، أبرزها فيلم "كتكوت، ودنيا الليل، وأنا والمدام، وحليمو أسطورة الشواطئ".

Advertisement