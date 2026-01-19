بسبب تورط طليقها في قضية مخدرات.. طرد مقدمة برامج تركية شهيرة!

كشفت مقدمة برامج تركية شهيرة، اليوم الاثنين، عن طردها من قناة Show TV "شو تي في" بشكل مفاجئ، بسبب تورط طليقها في قضية مخدرات لا علاقة لها بها.



وقالت بينار إرباش إن طلاقها إرسوي متورط في قضية تتعلق بتعاطي المخدرات وتوفير مكان لتعاطي آخرين، وقد تم اعتقاله منذ الشهر الماضي.



وأثار اعتقال إرسوي في كانون الأول الماضي صدمة في الوسط الإعلامي ، إذ كان يشغل منصب رئيس تحرير قناة "خبر تورك" ويقدّم المسائية فيها.



واعتذرت طليقة إرسوي، بعد نحو أسبوع من توقيفه، عن تقديم نشرات لتجنب قراءة ما يتعلق بقصة طليقها التي قالت إنها جعلتها تواجه "حقيقة أن فترة من حياتها قضتها في الأكاذيب والخداع والخيال".



وحصلت إرباش على إجازة من العمل منذ 20 ديسمبر الماضي، قبل أن تكشف اليوم الاثنين أن القناة مددت إجازتها القصيرة في البداية ثم أبلغتها بفصلها من العمل.



وأوضحت إرباش في تدوينة "إكس"، أنها تعرضت لظلم كبير بسبب فصلها على خلفية جريمة زوجها السابق، وتجاهل مبدأ "فردية الذنب" على حد قولها.



وأضافت أن قرار فصلها يتضمن في جانب منه عدم مساواة بين الجنسين، وتساءلت إن كان طليقها سيفصل من عمله فيما لو كانت هي المتهمة في القضية.



وحظيت إرباش بتعاطف كبير في الوسط الإعلامي الذي يشهد ترقباً بالتزامن مع حملة لمكافحة المخدرات طالت مشاهير في قطاعات الإعلام والفن والتواصل الاجتماعي، وقادت بالفعل لإدانة عدد منهم. (آرم نيوز)

