تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

نصائح ذهبية للمرأة.. العناية الشخصية والجمال بطريقة صحية

Lebanon 24
19-01-2026 | 12:27
A-
A+

نصائح ذهبية للمرأة.. العناية الشخصية والجمال بطريقة صحية
نصائح ذهبية للمرأة.. العناية الشخصية والجمال بطريقة صحية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
الحفاظ على العناية الشخصية والجمال لا يعني استخدام مستحضرات تجميل كثيرة فقط، بل يرتبط بالصحة العامة للجسم والجلد والشعر. إليك بعض النصائح الأساسية:

التغذية المتوازنة:
تناول الفواكه والخضار والبروتينات الصحية يساعد على تحسين صحة البشرة والشعر والأظافر، ويمنح الجسم العناصر الضرورية للإشراق الطبيعي.

شرب الماء بانتظام:
الحفاظ على رطوبة الجسم يحافظ على نضارة البشرة ويقلل من الجفاف والخشونة، ويزيد من مرونة الجلد.

النوم الكافي:
النوم الجيد ليلاً يساعد في تجديد خلايا البشرة ويقلل من ظهور الهالات السوداء والتجاعيد المبكرة.

العناية بالبشرة:
تنظيف البشرة مرتين يومياً، واستخدام كريم واقٍ من الشمس يومياً، وتجنب المواد الكيميائية القاسية يضمن بشرة صحية ونقية.

العناية بالشعر:
غسل الشعر بشكل معتدل واستخدام زيوت أو ماسكات طبيعية عند الحاجة يساعد على منع التساقط والتقصف.

الرياضة والنشاط البدني:
ممارسة الرياضة بانتظام تنشط الدورة الدموية وتزيد إشراقة البشرة وتساعد على التخلص من السموم.

التقليل من العادات الضارة:
الابتعاد عن التدخين والإفراط في السكر أو الملح يقلل من مشاكل البشرة والشعر ويحافظ على صحة الجسم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصيحة ذهبية لتحصين نفسك من الإنفلونزا!
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:17:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد حادثة ملكة جمال الكون.. ملكة جمال جامايكا تدخل العناية المركزة
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:17:08 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف اختلف مفهوم جمال المرأة عبر الحضارات المختلفة؟
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:17:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الثقة بالنفس… سر جمال المرأة الحقيقي
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:17:08 Lebanon 24 Lebanon 24

المواد الكيميائية

الرياض

الدورة

رياض

ساسي

بانت

مارس

روتي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:09 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:22 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:39 | 2026-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
03:09 | 2026-01-20
Lebanon24
01:22 | 2026-01-20
Lebanon24
23:00 | 2026-01-19
Lebanon24
15:00 | 2026-01-19
Lebanon24
10:39 | 2026-01-19
Lebanon24
07:05 | 2026-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24