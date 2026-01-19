تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

من البلوغ إلى سن اليأس.. كيف تؤثر الهرمونات على جسد المرأة؟

Lebanon 24
19-01-2026 | 15:00
تلعب الهرمونات دورًا محوريًا في صحة المرأة، فهي تتحكم في العمليات الجسدية والنفسية بدءًا من البلوغ وحتى سن اليأس.

مرحلة المراهقة:
خلال هذه المرحلة، يؤدي ارتفاع هرمونات الأنوثة مثل الإستروجين والبروجسترون إلى نمو الثديين، وبدء الدورة الشهرية، وتغيرات في المزاج. كما يمكن أن تظهر بعض مشاكل البشرة مثل حب الشباب بسبب تقلب الهرمونات.

مرحلة البلوغ المبكر والنضج الجنسي:
الهرمونات تنظم الدورة الشهرية، وتساعد على الحفاظ على صحة العظام والقلب. اضطرابات هرمونية مثل تكيس المبايض قد تؤثر على الوزن والخصوبة.

مرحلة الحمل:
خلال الحمل، تزداد مستويات الإستروجين والبروجسترون بشكل كبير لدعم نمو الجنين، مما قد يؤثر على المزاج، الجلد، والشعر. المتابعة الطبية مهمة للحفاظ على توازن الهرمونات وصحة الأم والطفل.

مرحلة ما بعد الإنجاب والتمهيد للسن اليأس:
تبدأ مستويات الهرمونات بالانخفاض تدريجيًا، مما قد يسبب تقلبات مزاجية، مشاكل في النوم، وزيادة الوزن.

مرحلة سن اليأس:
مع انخفاض الإستروجين بشكل كبير، تزداد مخاطر هشاشة العظام وأمراض القلب، وقد تظهر أعراض مثل الهبّات الساخنة والتعرق الليلي.

