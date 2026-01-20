تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
10
o
بيروت
6
o
طرابلس
9
o
صور
12
o
جبيل
10
o
صيدا
12
o
جونية
7
o
النبطية
-5
o
زحلة
-5
o
بعلبك
-4
o
بشري
4
o
بيت الدين
-5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
رولا بقسماتي تنقل أجواء الطقس الممطر وتفاعل الناس في اسطنبول
Lebanon 24
20-01-2026
|
09:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت النجمة رولا بقسماتي مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، حيث أظهرت أجواء الأمطار الغزيرة التي شهدتها شوارع
اسطنبول
، مؤكدة أن الطقس الممطر لم يمنع الناس من متابعة حياتهم اليومية.
وظهرت رولا وهي تحمل مظلة وتحكي للمشاهدين عن الحالة الجوية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ديوان الرئيس الإسرائيلي: نتنياهو تقدم بطلب العفور قبل قليل ونقل الطلب لقسم الشؤون القانونية
Lebanon 24
ديوان الرئيس الإسرائيلي: نتنياهو تقدم بطلب العفور قبل قليل ونقل الطلب لقسم الشؤون القانونية
20/01/2026 23:22:29
20/01/2026 23:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جيسيكا عازار تظهر بإطلالة ناعمة وتفاعل واسع من الجمهور
Lebanon 24
جيسيكا عازار تظهر بإطلالة ناعمة وتفاعل واسع من الجمهور
20/01/2026 23:22:29
20/01/2026 23:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة عفوية لياسمين صبري داخل السيارة تشعل تفاعل المتابعين
Lebanon 24
إطلالة عفوية لياسمين صبري داخل السيارة تشعل تفاعل المتابعين
20/01/2026 23:22:29
20/01/2026 23:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
منشور رابعة الزيات عن المعاملة بالمثل يثير تفاعل المتابعين
Lebanon 24
منشور رابعة الزيات عن المعاملة بالمثل يثير تفاعل المتابعين
20/01/2026 23:22:29
20/01/2026 23:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
اسطنبول
الغزي
غزير
تابع
قد يعجبك أيضاً
بشرتُك تتحدث.. 4 علامات في الوجه تكشف إفراطكِ في شرب الحليب
Lebanon 24
بشرتُك تتحدث.. 4 علامات في الوجه تكشف إفراطكِ في شرب الحليب
14:55 | 2026-01-20
20/01/2026 02:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لحماية شفتيكِ من قسوة الشتاء.. إليكِ خارطة الطريق لابتسامة مخملية
Lebanon 24
لحماية شفتيكِ من قسوة الشتاء.. إليكِ خارطة الطريق لابتسامة مخملية
12:44 | 2026-01-20
20/01/2026 12:44:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أبعد من الهبات الساخنة.. عارض "منسي" يواجه النساء في سن الأربعين
Lebanon 24
أبعد من الهبات الساخنة.. عارض "منسي" يواجه النساء في سن الأربعين
05:47 | 2026-01-20
20/01/2026 05:47:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أبدى استعداده لاستضافتها 45 يوما.. إعلامي شهير يعلن عن مبادرة لعلاج شيرين عبدالوهاب
Lebanon 24
أبدى استعداده لاستضافتها 45 يوما.. إعلامي شهير يعلن عن مبادرة لعلاج شيرين عبدالوهاب
03:56 | 2026-01-20
20/01/2026 03:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وضعت على أجهزة تنفس.. تدهور حالة فنانة قديرة ونقلها بشكل عاجل إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
وضعت على أجهزة تنفس.. تدهور حالة فنانة قديرة ونقلها بشكل عاجل إلى المستشفى (صورة)
03:09 | 2026-01-20
20/01/2026 03:09:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فضيحة ممثل... مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب قد لا يُعرض وتوضيح من المنتج
Lebanon 24
فضيحة ممثل... مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب قد لا يُعرض وتوضيح من المنتج
07:53 | 2026-01-20
20/01/2026 07:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركيّ فاز بـ10 الاف دولار في الضاحية الجنوبيّة... شاهدوا كيف حصل على هذا المبلغ (فيديو)
Lebanon 24
أميركيّ فاز بـ10 الاف دولار في الضاحية الجنوبيّة... شاهدوا كيف حصل على هذا المبلغ (فيديو)
09:12 | 2026-01-20
20/01/2026 09:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ممثل لبنانيّ كبير في المستشفى
Lebanon 24
بالصورة... ممثل لبنانيّ كبير في المستشفى
06:36 | 2026-01-20
20/01/2026 06:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
Lebanon 24
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
12:30 | 2026-01-20
20/01/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهزّات الأرضيّة التي ضربت لبنان والمنطقة.. العالم الهولنديّ في تعليق جديد (صورة)
Lebanon 24
بعد الهزّات الأرضيّة التي ضربت لبنان والمنطقة.. العالم الهولنديّ في تعليق جديد (صورة)
09:50 | 2026-01-20
20/01/2026 09:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:55 | 2026-01-20
بشرتُك تتحدث.. 4 علامات في الوجه تكشف إفراطكِ في شرب الحليب
12:44 | 2026-01-20
لحماية شفتيكِ من قسوة الشتاء.. إليكِ خارطة الطريق لابتسامة مخملية
05:47 | 2026-01-20
أبعد من الهبات الساخنة.. عارض "منسي" يواجه النساء في سن الأربعين
03:56 | 2026-01-20
أبدى استعداده لاستضافتها 45 يوما.. إعلامي شهير يعلن عن مبادرة لعلاج شيرين عبدالوهاب
03:09 | 2026-01-20
وضعت على أجهزة تنفس.. تدهور حالة فنانة قديرة ونقلها بشكل عاجل إلى المستشفى (صورة)
01:22 | 2026-01-20
رمي دولارات على ميريام فارس أثناء غنائها.. فيديو ينتشر ويُثير جدلاً
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
20/01/2026 23:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
20/01/2026 23:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
20/01/2026 23:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24