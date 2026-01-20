لحماية الشعر من "جفاف الشتاء".. 6 خطوات لاستعادة اللمعان والنعومة

يواجه الشعر في فصل الشتاء تحديات قاسية نتيجة التذبذب بين برودة الطقس الخارجية وحرارة التدفئة الداخلية، مما يجرده من زيوته الطبيعية ويجعله باهتاً وعرضة للتقصف. وللحفاظ على حيوية شعركِ، يقدم الخبراء روتيناً متكاملاً يعتمد على الترطيب العميق والحماية.



أولاً: تنظيف ذكي وترطيب عميق



-الشامبو المرطب: يُنصح باستعمال أنواع خالية من "السولفات" والكحول لتجنب جفاف الفروة. كما يُفضل تقليل عدد مرات الغسل (مرة أو مرتين أسبوعياً للشعر المجعد) للحفاظ على الزيوت الطبيعية.

-البلسم المغذي: استخدمي بلسماً غنياً بـ "زبدة الشيا" أو " " لترميم الخشونة، واحرصي على شطفه بماء بارد لإغلاق مسام الشعر وحبس الرطوبة.



ثانياً: العناية المكثفة والزيوت



-حمام الزيت الدافئ: تدليك الشعر بزيوت دافئة (جوز هند، لوز، أو زيتون) مرة أسبوعياً يُجدد حيوية الأطراف ويقلل التقصف.

-مستحضرات "Leave-in": تساعد الكريمات والمصل (Serum) التي لا تُشطف في تكوين طبقة عازلة تحمي الشعر من الهواء البارد وجفاف التدفئة وتمنع تطايره.



ثالثاً: الوقاية من التلف



-تجنب الحرارة: يُفضل تجفيف الشعر بالهواء الطلق، وفي حال استخدام المجفف الكهربائي، يجب ضبطه على حرارة منخفضة مع ضرورة استخدام "بخاخ واقي" من الحرارة مسبقاً.

-قص الأطراف: يُعد قص أطراف الشعر كل 8 أسابيع ضرورة حتمية لمنع انتشار التلف وحماية قوة الشعر، حتى في حالات الرغبة في إطالته.





