تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

لحماية الشعر من "جفاف الشتاء".. 6 خطوات لاستعادة اللمعان والنعومة

Lebanon 24
20-01-2026 | 23:00
A-
A+
لحماية الشعر من جفاف الشتاء.. 6 خطوات لاستعادة اللمعان والنعومة
لحماية الشعر من جفاف الشتاء.. 6 خطوات لاستعادة اللمعان والنعومة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يواجه الشعر في فصل الشتاء تحديات قاسية نتيجة التذبذب بين برودة الطقس الخارجية وحرارة التدفئة الداخلية، مما يجرده من زيوته الطبيعية ويجعله باهتاً وعرضة للتقصف. وللحفاظ على حيوية شعركِ، يقدم الخبراء روتيناً متكاملاً يعتمد على الترطيب العميق والحماية.

أولاً: تنظيف ذكي وترطيب عميق

-الشامبو المرطب: يُنصح باستعمال أنواع خالية من "السولفات" والكحول لتجنب جفاف الفروة. كما يُفضل تقليل عدد مرات الغسل (مرة أو مرتين أسبوعياً للشعر المجعد) للحفاظ على الزيوت الطبيعية.
-البلسم المغذي: استخدمي بلسماً غنياً بـ "زبدة الشيا" أو "زيت الأرغان" لترميم الخشونة، واحرصي على شطفه بماء بارد لإغلاق مسام الشعر وحبس الرطوبة.

ثانياً: العناية المكثفة والزيوت

-حمام الزيت الدافئ: تدليك الشعر بزيوت دافئة (جوز هند، لوز، أو زيتون) مرة أسبوعياً يُجدد حيوية الأطراف ويقلل التقصف.
-مستحضرات "Leave-in": تساعد الكريمات والمصل (Serum) التي لا تُشطف في تكوين طبقة عازلة تحمي الشعر من الهواء البارد وجفاف التدفئة وتمنع تطايره.

ثالثاً: الوقاية من التلف

-تجنب الحرارة: يُفضل تجفيف الشعر بالهواء الطلق، وفي حال استخدام المجفف الكهربائي، يجب ضبطه على حرارة منخفضة مع ضرورة استخدام "بخاخ واقي" من الحرارة مسبقاً.
-قص الأطراف: يُعد قص أطراف الشعر كل 8 أسابيع ضرورة حتمية لمنع انتشار التلف وحماية قوة الشعر، حتى في حالات الرغبة في إطالته.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
العناية بالشعر في الشتاء: كيف تختارين بين الألوفيرا وبذور الشيا؟
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:03:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"الوفاء للمقاومة": لبنان يملك الحق في ردع الاحتلال وحماية سيادته واستعادة أرضه المحتلة
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:03:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تفل القهوة.. سرّ طبيعي يعيد الحيوية واللمعان إلى الشعر
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:03:33 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوات بسيطة للعناية بالشعر وتقليل التقصف والتكسر
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:03:33 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

زيت الأرغان

الكريم

الكحول

الشام

كوين

طراف

روتي

سابي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:12 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:50 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:25 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
02:26 | 2026-01-21
Lebanon24
14:55 | 2026-01-20
Lebanon24
12:44 | 2026-01-20
Lebanon24
09:48 | 2026-01-20
Lebanon24
05:47 | 2026-01-20
Lebanon24
03:56 | 2026-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24