متفرقات

بشرتُك تتحدث.. 4 علامات في الوجه تكشف إفراطكِ في شرب الحليب

Lebanon 24
20-01-2026 | 14:55
بشرتُك تتحدث.. 4 علامات في الوجه تكشف إفراطكِ في شرب الحليب
بشرتُك تتحدث.. 4 علامات في الوجه تكشف إفراطكِ في شرب الحليب photos 0
كشفت مجلة "إيلي" الفرنسية عن وجود ارتباط وثيق بين مظهر الوجه وكميات الحليب المستهلكة يومياً، مشيرة إلى أن بعض العيوب الجلدية قد لا تكون مجرد مشكلة عارضة، بل إشارة خفية من الجسم إلى عدم قدرته على التعامل مع فائض منتجات الألبان.


يرى خبراء الجلد أن الحليب يحتوي على هرمونات وعوامل نمو تحفز الغدد الدهنية على إفراز "الزهم"، مما يؤدي إلى انسداد المسام وظهور مشكلات محددة في الوجه، أبرزها:

-تورم وانتفاخ: يظهر بوضوح في الجفون العليا والأكياس تحت العينين.
-الهالات السوداء: زيادة شحوب البشرة أو ظهور دوائر داكنة حول العين.
-بثور الذقن: ظهور حب شباب أو رؤوس بيضاء صغيرة تتركز في منطقة الذقن تحديداً.

خطوات لاستعادة توازن البشرة

لا يتطلب الأمر انقطاعاً تاماً عن منتجات الألبان، بل يدعو الخبراء إلى اتباع روتين غذائي وجمالي متوازن عبر الخطوات التالية:

-البدائل النباتية: تجربة حليب اللوز، الصويا، أو الشوفان كونها خالية من الهرمونات البقرية وألطف على الجهاز الهضمي.
-دعم الأمعاء والترميم: إضافة "البروبيوتيك" لتقليل الالتهابات الداخلية، والتركيز على مضادات الأكسدة (مثل التوت والسبانخ) لمحاربة البثور.
-عناية موضعية ذكية: استخدام منتجات "غير كوميدوجينيك" (لا تسد المسام) تحتوي على مكونات مهدئة كالنياسيناميد والألوفيرا.


البشرة هي مرآة لتوازن الجسم من الداخل؛ فإذا تزامنت التغيرات في ملامح وجهك مع زيادة استهلاك الألبان، فقد يكون الوقت قد حان لمراقبة استجابة بشرتك عند تقليل الكميات أو استبدالها ببدائل نباتية للحفاظ على صفاء مظهرك وصحتك.


