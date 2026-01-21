تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
صورة جديدة لجيسي عبدو تعكس عزيمتها وإصرارها على التقدم
Lebanon 24
21-01-2026
|
06:12
photos
نشرت الممثلة
جيسي عبدو
صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، تظهر فيها مرتدية معطفًا فرويًا أنيقًا ونظارات شمسية، خلال تواجدها في السيارة.
وعلّقت جيسي على الصورة بكلمات تعكس روح الإصرار والتفاني في العمل، حيث قالت: "أعلم أن العمل الجاد يؤتي ثماره، خطوة أقرب كل يوم"، مصحوبة برموز صاروخية تعبر عن طموحها العالي ورغبتها في التقدم المستمر.
وتأتي هذه الرسالة في وقت تواصل فيه عبدو تعزيز حضورها الفني، معبرة عن ثقتها في أن المثابرة والاجتهاد هما السبيل لتحقيق النجاح.
