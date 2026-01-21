"بفستان جذاب".. سيرين عبد النور تتألق بإطلالة أنيقة

نشرت النجمة صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وهي تحمل باقة من الورود الحمراء والبرتقاليّة، مما أضفى على الصورة لمسة من الجمال والرومانسية.وتفاعل المتابعون مع الصورة بتعليقات إيجابية، مثنين على إطلالتها اللافتة وأناقتها التي تجمع بين البساطة والأنوثة في آن واحد.تُعتبر سيرين من أبرز الفنانات اللواتي يحرصن على التواصل مع جمهورهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تشارك بشكل مستمر لحظات من حياتها اليومية وأعمالها الفنية.