مفاجأة.. فنانة شابة تعلن اعتزالها التمثيل (صورة)

أعلنت الفنانة الشابة رحمة أحمد، اليوم الأربعاء، اعتزالها التمثيل، دون أي أسباب أو تفاصيل بشأن هذا القرار.



وكتبت رحمة أحمد، عبر حسابها على : " تمثيل.. ادعولي آلاقي نفسي لأني تهت أوي".



يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة رحمة أحمد مسلسل "رقم سري" عرض عام 2024 وبطولة وصدقي صخر وآخرين، وإخراج التواب، وتأليف .





