مفاجأة.. فنانة شابة تعلن اعتزالها التمثيل (صورة)

Lebanon 24
21-01-2026 | 14:03
أعلنت الفنانة الشابة رحمة أحمد، اليوم الأربعاء، اعتزالها التمثيل، دون الكشف عن أي أسباب أو تفاصيل بشأن هذا القرار.

وكتبت رحمة أحمد، عبر حسابها على فيسبوك: "باي باي تمثيل.. ادعولي آلاقي نفسي لأني تهت أوي".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة رحمة أحمد مسلسل "رقم سري" عرض عام 2024 وبطولة ياسمين رئيس وصدقي صخر وآخرين، وإخراج محمود عبد التواب، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

