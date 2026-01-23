تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
دنيا بطمة تبكي خلال حديثها عن فترة سجنها: "الفراق صعب"!
Lebanon 24
23-01-2026
|
15:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
تطرقت المطربة المغربية
دنيا بطمة
إلى تجربتها خلال فترة سجنها، بعد قضائها عامًا كاملًا في سجن الوداية بمراكش، تنفيذاً لحكم قضائي في قضية الحساب المثير للجدل "حمزة
مون بيبي
".
وقالت
دنيا
بطمة
في لقائها على منصة وقناة المشهد، وهى تبكي: "فيه أزمتي لم أجد سوى عائلتي، وفراق بناتي كان صعب عليا، وأي حد معندوش عائلة ده مسكين والله لأنه في أوقات صعبة مش هيلاقي غير العائلة جنبه وناس قليلة".
وأضافت: "وكان الفراق صعب عن بناتي، واللي يحس بيها اللي مجربها، وأمي كانت متولية بناتي ودي من الحاجات اللي عمري ما أنساها، كانوا بيقولوا لـ بناتي إني مسافرة بناتي مساكين".
