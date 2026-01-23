دنيا بطمة تبكي خلال حديثها عن فترة سجنها: "الفراق صعب"!

تطرقت المطربة المغربية إلى تجربتها خلال فترة سجنها، بعد قضائها عامًا كاملًا في سجن الوداية بمراكش، تنفيذاً لحكم قضائي في قضية الحساب المثير للجدل "حمزة ".





وقالت في لقائها على منصة وقناة المشهد، وهى تبكي: "فيه أزمتي لم أجد سوى عائلتي، وفراق بناتي كان صعب عليا، وأي حد معندوش عائلة ده مسكين والله لأنه في أوقات صعبة مش هيلاقي غير العائلة جنبه وناس قليلة".





وأضافت: "وكان الفراق صعب عن بناتي، واللي يحس بيها اللي مجربها، وأمي كانت متولية بناتي ودي من الحاجات اللي عمري ما أنساها، كانوا بيقولوا لـ بناتي إني مسافرة بناتي مساكين".

Advertisement