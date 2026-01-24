تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-3
o
بشري
9
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
بعد تصريحات ألين خلف... مُلحن يحسم الجدل: "شخبط شخابيط" عُرِضَ على نانسي عجرم
Lebanon 24
24-01-2026
|
08:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد تصريحات الفنانة
ألين خلف
، خرج الملحن
وليد سعد
عن صمته، وأشار إلى أنّ ألبوم "شخبط شخابيط" عُرِضَ مباشرة على الفنانة
نانسي عجرم
ومدير أعمالها
جيجي لامارا
، ولم يتمّ عرضه مُطلقاً على خلف.
وكانت خلف أشارت في تصريحات صحافيّة، إلى أنّ ألبوم "شخبط شخابيط "سُحِبَ" من بين يديها، وأُعطِيَ لعجرم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"جيجي لامارا انتقم مني بنانسي عجرم".. بعد غياب طويل ألين خلف تكشف المستور (فيديو)
Lebanon 24
"جيجي لامارا انتقم مني بنانسي عجرم".. بعد غياب طويل ألين خلف تكشف المستور (فيديو)
24/01/2026 17:25:43
24/01/2026 17:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
في قضية "الأمير المزعوم": سليمان يحسم الجدل ويضع الملف بيد القضاء
Lebanon 24
في قضية "الأمير المزعوم": سليمان يحسم الجدل ويضع الملف بيد القضاء
24/01/2026 17:25:43
24/01/2026 17:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد السعودي يحسم الجدل بشأن مستقبل رينارد مع "الأخضر"
Lebanon 24
الاتحاد السعودي يحسم الجدل بشأن مستقبل رينارد مع "الأخضر"
24/01/2026 17:25:43
24/01/2026 17:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الين يرتفع بعد تصريحات محافظ بنك اليابان والدولار يتراجع
Lebanon 24
الين يرتفع بعد تصريحات محافظ بنك اليابان والدولار يتراجع
24/01/2026 17:25:43
24/01/2026 17:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
جيجي لامارا
نانسي عجر
وليد سعد
نانسي
عجرم
جيجي
قد يعجبك أيضاً
فنانة تُفجّر مفاجأة: محمد رمضان شتمني
Lebanon 24
فنانة تُفجّر مفاجأة: محمد رمضان شتمني
06:29 | 2026-01-24
24/01/2026 06:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اكتشافها زواجه من أخرى.. فنانة شهيرة تطل مع زوجها مُجددا وتُثير الجدل (صورة)
Lebanon 24
بعد اكتشافها زواجه من أخرى.. فنانة شهيرة تطل مع زوجها مُجددا وتُثير الجدل (صورة)
04:03 | 2026-01-24
24/01/2026 04:03:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون بطلة كليب "حبيبي يا نور العين" لعمرو دياب؟ شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون بطلة كليب "حبيبي يا نور العين" لعمرو دياب؟ شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
02:39 | 2026-01-24
24/01/2026 02:39:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بلوك شتوي.. جورجينا تلفت الأنظار بإطلالة جديدة (فيديو)
Lebanon 24
بلوك شتوي.. جورجينا تلفت الأنظار بإطلالة جديدة (فيديو)
16:26 | 2026-01-23
23/01/2026 04:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
دنيا بطمة تبكي خلال حديثها عن فترة سجنها: "الفراق صعب"!
Lebanon 24
دنيا بطمة تبكي خلال حديثها عن فترة سجنها: "الفراق صعب"!
15:24 | 2026-01-23
23/01/2026 03:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
Lebanon 24
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
00:43 | 2026-01-24
24/01/2026 12:43:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
16:42 | 2026-01-23
23/01/2026 04:42:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
16:15 | 2026-01-23
23/01/2026 04:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
14:56 | 2026-01-23
23/01/2026 02:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"تكتيك إسرائيلي" يُستخدم ضدّ لبنان.. خبراءٌ يكشفون ما سيحصل
Lebanon 24
"تكتيك إسرائيلي" يُستخدم ضدّ لبنان.. خبراءٌ يكشفون ما سيحصل
11:00 | 2026-01-23
23/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
06:29 | 2026-01-24
فنانة تُفجّر مفاجأة: محمد رمضان شتمني
04:03 | 2026-01-24
بعد اكتشافها زواجه من أخرى.. فنانة شهيرة تطل مع زوجها مُجددا وتُثير الجدل (صورة)
02:39 | 2026-01-24
هل تذكرون بطلة كليب "حبيبي يا نور العين" لعمرو دياب؟ شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
16:26 | 2026-01-23
بلوك شتوي.. جورجينا تلفت الأنظار بإطلالة جديدة (فيديو)
15:24 | 2026-01-23
دنيا بطمة تبكي خلال حديثها عن فترة سجنها: "الفراق صعب"!
10:16 | 2026-01-23
بالصورة.. ساشا دحدوح بإطلالة رياضية داخل الجيم في تركيا
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
24/01/2026 17:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
24/01/2026 17:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
24/01/2026 17:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24