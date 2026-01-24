بعد تصريحات ألين خلف... مُلحن يحسم الجدل: "شخبط شخابيط" عُرِضَ على نانسي عجرم

بعد تصريحات الفنانة ، خرج الملحن عن صمته، وأشار إلى أنّ ألبوم "شخبط شخابيط" عُرِضَ مباشرة على الفنانة ومدير أعمالها ، ولم يتمّ عرضه مُطلقاً على خلف.

وكانت خلف أشارت في تصريحات صحافيّة، إلى أنّ ألبوم "شخبط شخابيط "سُحِبَ" من بين يديها، وأُعطِيَ لعجرم.