Najib Mikati
المرأة

بعد تصريحات ألين خلف... مُلحن يحسم الجدل: "شخبط شخابيط" عُرِضَ على نانسي عجرم

Lebanon 24
24-01-2026 | 08:15
بعد تصريحات ألين خلف... مُلحن يحسم الجدل: شخبط شخابيط عُرِضَ على نانسي عجرم
بعد تصريحات ألين خلف... مُلحن يحسم الجدل: شخبط شخابيط عُرِضَ على نانسي عجرم photos 0
بعد تصريحات الفنانة ألين خلف، خرج الملحن وليد سعد عن صمته، وأشار إلى أنّ ألبوم "شخبط شخابيط" عُرِضَ مباشرة على الفنانة نانسي عجرم ومدير أعمالها جيجي لامارا، ولم يتمّ عرضه مُطلقاً على خلف.
 
 
وكانت خلف أشارت في تصريحات صحافيّة، إلى أنّ ألبوم "شخبط شخابيط "سُحِبَ" من بين يديها، وأُعطِيَ لعجرم.
 
 
مواضيع ذات صلة
"جيجي لامارا انتقم مني بنانسي عجرم".. بعد غياب طويل ألين خلف تكشف المستور (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 17:25:43 Lebanon 24 Lebanon 24
في قضية "الأمير المزعوم": سليمان يحسم الجدل ويضع الملف بيد القضاء
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 17:25:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد السعودي يحسم الجدل بشأن مستقبل رينارد مع "الأخضر"
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 17:25:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الين يرتفع بعد تصريحات محافظ بنك اليابان والدولار يتراجع
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 17:25:43 Lebanon 24 Lebanon 24

جيجي لامارا

نانسي عجر

وليد سعد

نانسي

عجرم

جيجي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

Lebanon24
06:29 | 2026-01-24
Lebanon24
04:03 | 2026-01-24
Lebanon24
02:39 | 2026-01-24
Lebanon24
16:26 | 2026-01-23
Lebanon24
15:24 | 2026-01-23
Lebanon24
10:16 | 2026-01-23
