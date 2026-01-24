بعد وفاة شقيقة طلال ارسلان... هكذا عبّرت ملكة جمال لبنان السابقة عن حزنها (صورة)

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
عبّرت
ملكة جمال لبنان
السابقة
روزاريتا طويل
، عن حزنها لوفاة الأميرة
نجوى
مجيد ارسلان
، شقيقة
رئيس الحزب
"
الديمقراطي
اللبناني"
طلال ارسلان
.
ونشرت طويل صورة للراحلة، وعلّقت عليها قائلة: "سنشتاق إليك يا عزيزتي نجوى".
