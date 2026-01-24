تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

"عدو الشتاء الخفي".. لماذا يهاجم حب الشباب بشرتكِ مع برودة الجو؟

Lebanon 24
24-01-2026 | 12:16
A-
A+
عدو الشتاء الخفي.. لماذا يهاجم حب الشباب بشرتكِ مع برودة الجو؟
عدو الشتاء الخفي.. لماذا يهاجم حب الشباب بشرتكِ مع برودة الجو؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع انخفاض درجات الحرارة، يواجه الكثيرون تحدياً تجميلياً غير متوقع؛ وهو انتشار حب الشباب رغم برودة الجو. ويرجع الخبراء هذه الظاهرة إلى جفاف الهواء الشتوي الذي يضعف حاجز البشرة، مما يحفز الخلايا على إفراز زيوت إضافية لتعويض الجفاف، الأمر الذي ينتهي بانسداد المسام وظهور البثور.

ولمواجهة هذه المشكلة، ينصح خبراء التجميل بالابتعاد عن المنتجات القاسية التي تهيج الجلد، واستبدالها بروتين يعتمد على "البساطة والذكاء"، من خلال اختيار مرطبات تحتوي على حمض الهيالورونيك والنياسيناميد. كما يشدد المختصون على ضرورة عدم إهمال الواقي الشمسي شتاءً، كونه يحمي ندبات حب الشباب من التصبغ الدائم.

ويبرز حمض الساليسيليك والزنك كأهم المكونات الفعالة لتنظيم إفراز الدهون دون تجريد البشرة من نضارتها. وفي المقابل، يحذر الأطباء من أخطاء شائعة قد تفاقم الأزمة، أبرزها عصر البثور يدويًا، أو استخدام "الوصفات المنزلية" ومعجون الأسنان، وهي ممارسات قد تنتهي بالتهابات حادة وندوب دائمة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
لماذا يزداد حب الشباب في الشتاء؟ حلول فعّالة للحفاظ على صحة البشرة
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 21:23:17 Lebanon 24 Lebanon 24
هل لبرودة الشتاء تأثير على النوم؟
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 21:23:17 Lebanon 24 Lebanon 24
البعثة الأممية إلى الجنوب السبت وبرودة في موقف "حزب الله" يعلنها قاسم غداً
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 21:23:17 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يرفع الملح "الخفي" ضغط الدم دون أن تشعر؟
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 21:23:17 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

الظاهر

مارس

روتي

تيار

اسين

بالا

ويبر

سيلي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:33 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:15 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:29 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:03 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:39 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
10:33 | 2026-01-24
Lebanon24
08:15 | 2026-01-24
Lebanon24
06:29 | 2026-01-24
Lebanon24
04:03 | 2026-01-24
Lebanon24
02:39 | 2026-01-24
Lebanon24
16:26 | 2026-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24