"عدو الشتاء الخفي".. لماذا يهاجم حب الشباب بشرتكِ مع برودة الجو؟

مع انخفاض درجات الحرارة، يواجه الكثيرون تحدياً تجميلياً غير متوقع؛ وهو انتشار حب الشباب رغم برودة الجو. ويرجع الخبراء هذه الظاهرة إلى جفاف الهواء الشتوي الذي يضعف حاجز البشرة، مما يحفز الخلايا على إفراز زيوت إضافية لتعويض الجفاف، الأمر الذي ينتهي بانسداد المسام وظهور البثور.



ولمواجهة هذه المشكلة، ينصح خبراء التجميل بالابتعاد عن المنتجات القاسية التي تهيج الجلد، واستبدالها بروتين يعتمد على "البساطة والذكاء"، من خلال اختيار مرطبات تحتوي على حمض الهيالورونيك والنياسيناميد. كما يشدد المختصون على ضرورة عدم إهمال الواقي الشمسي شتاءً، كونه يحمي ندبات حب الشباب من التصبغ الدائم.



ويبرز حمض الساليسيليك والزنك كأهم المكونات الفعالة لتنظيم إفراز الدهون دون تجريد البشرة من نضارتها. وفي المقابل، يحذر الأطباء من أخطاء شائعة قد تفاقم الأزمة، أبرزها عصر البثور يدويًا، أو استخدام "الوصفات المنزلية" ومعجون الأسنان، وهي ممارسات قد تنتهي بالتهابات حادة وندوب دائمة.





Advertisement