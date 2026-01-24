تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
11
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
11
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
-3
o
بشري
8
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
متفرقات
"عدو الشتاء الخفي".. لماذا يهاجم حب الشباب بشرتكِ مع برودة الجو؟
Lebanon 24
24-01-2026
|
12:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع انخفاض درجات الحرارة، يواجه الكثيرون تحدياً تجميلياً غير متوقع؛ وهو انتشار حب الشباب رغم برودة الجو. ويرجع الخبراء هذه الظاهرة إلى جفاف الهواء الشتوي الذي يضعف حاجز البشرة، مما يحفز الخلايا على إفراز زيوت إضافية لتعويض الجفاف، الأمر الذي ينتهي بانسداد المسام وظهور البثور.
ولمواجهة هذه المشكلة، ينصح خبراء التجميل بالابتعاد عن المنتجات القاسية التي تهيج الجلد، واستبدالها بروتين يعتمد على "البساطة والذكاء"، من خلال اختيار مرطبات تحتوي على حمض الهيالورونيك والنياسيناميد. كما يشدد المختصون على ضرورة عدم إهمال الواقي الشمسي شتاءً، كونه يحمي ندبات حب الشباب من التصبغ الدائم.
ويبرز حمض الساليسيليك والزنك كأهم المكونات الفعالة لتنظيم إفراز الدهون دون تجريد البشرة من نضارتها. وفي المقابل، يحذر الأطباء من أخطاء شائعة قد تفاقم الأزمة، أبرزها عصر البثور يدويًا، أو استخدام "الوصفات المنزلية" ومعجون الأسنان، وهي ممارسات قد تنتهي بالتهابات حادة وندوب دائمة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لماذا يزداد حب الشباب في الشتاء؟ حلول فعّالة للحفاظ على صحة البشرة
Lebanon 24
لماذا يزداد حب الشباب في الشتاء؟ حلول فعّالة للحفاظ على صحة البشرة
24/01/2026 21:23:17
24/01/2026 21:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هل لبرودة الشتاء تأثير على النوم؟
Lebanon 24
هل لبرودة الشتاء تأثير على النوم؟
24/01/2026 21:23:17
24/01/2026 21:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
البعثة الأممية إلى الجنوب السبت وبرودة في موقف "حزب الله" يعلنها قاسم غداً
Lebanon 24
البعثة الأممية إلى الجنوب السبت وبرودة في موقف "حزب الله" يعلنها قاسم غداً
24/01/2026 21:23:17
24/01/2026 21:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يرفع الملح "الخفي" ضغط الدم دون أن تشعر؟
Lebanon 24
كيف يرفع الملح "الخفي" ضغط الدم دون أن تشعر؟
24/01/2026 21:23:17
24/01/2026 21:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
المرأة
الظاهر
مارس
روتي
تيار
اسين
بالا
ويبر
سيلي
قد يعجبك أيضاً
بعد وفاة شقيقة طلال ارسلان... هكذا عبّرت ملكة جمال لبنان السابقة عن حزنها (صورة)
Lebanon 24
بعد وفاة شقيقة طلال ارسلان... هكذا عبّرت ملكة جمال لبنان السابقة عن حزنها (صورة)
10:33 | 2026-01-24
24/01/2026 10:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحات ألين خلف... مُلحن يحسم الجدل: "شخبط شخابيط" عُرِضَ على نانسي عجرم
Lebanon 24
بعد تصريحات ألين خلف... مُلحن يحسم الجدل: "شخبط شخابيط" عُرِضَ على نانسي عجرم
08:15 | 2026-01-24
24/01/2026 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تُفجّر مفاجأة: محمد رمضان شتمني
Lebanon 24
فنانة تُفجّر مفاجأة: محمد رمضان شتمني
06:29 | 2026-01-24
24/01/2026 06:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اكتشافها زواجه من أخرى.. فنانة شهيرة تطل مع زوجها مُجددا وتُثير الجدل (صورة)
Lebanon 24
بعد اكتشافها زواجه من أخرى.. فنانة شهيرة تطل مع زوجها مُجددا وتُثير الجدل (صورة)
04:03 | 2026-01-24
24/01/2026 04:03:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون بطلة كليب "حبيبي يا نور العين" لعمرو دياب؟ شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون بطلة كليب "حبيبي يا نور العين" لعمرو دياب؟ شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
02:39 | 2026-01-24
24/01/2026 02:39:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
Lebanon 24
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
00:43 | 2026-01-24
24/01/2026 12:43:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
16:42 | 2026-01-23
23/01/2026 04:42:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
16:15 | 2026-01-23
23/01/2026 04:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
14:56 | 2026-01-23
23/01/2026 02:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر فتكاً من "كورونا"... فيروس لا شفاء منه ينتشر وهذا عدد المصابين به
Lebanon 24
أكثر فتكاً من "كورونا"... فيروس لا شفاء منه ينتشر وهذا عدد المصابين به
10:19 | 2026-01-24
24/01/2026 10:19:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
10:33 | 2026-01-24
بعد وفاة شقيقة طلال ارسلان... هكذا عبّرت ملكة جمال لبنان السابقة عن حزنها (صورة)
08:15 | 2026-01-24
بعد تصريحات ألين خلف... مُلحن يحسم الجدل: "شخبط شخابيط" عُرِضَ على نانسي عجرم
06:29 | 2026-01-24
فنانة تُفجّر مفاجأة: محمد رمضان شتمني
04:03 | 2026-01-24
بعد اكتشافها زواجه من أخرى.. فنانة شهيرة تطل مع زوجها مُجددا وتُثير الجدل (صورة)
02:39 | 2026-01-24
هل تذكرون بطلة كليب "حبيبي يا نور العين" لعمرو دياب؟ شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
16:26 | 2026-01-23
بلوك شتوي.. جورجينا تلفت الأنظار بإطلالة جديدة (فيديو)
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
24/01/2026 21:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
24/01/2026 21:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
24/01/2026 21:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24