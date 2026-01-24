6 نصائح ليدوم عطرك لفترة أطول

لتطبيق العطر قواعد وأصول تضمن الحفاظ على رائحته لأطول فترة ممكنة، تعرفي عليها فيما يلي، واحرصي على تطبيقها لتتميّزي بعطرك في كل الأوقات:

1- تعطّري بعد الاستحمام مباشرة، فعندما تكون مسامات البشرة مفتوحة تعمل على امتصاص العطر بسرعة والاحتفاظ به لأطول فترة ممكنة.

2- ضعي كمية إضافية من العطر في الأيام الباردة، فالجو البارد يعمل على تقليل قوة العطر. يمكنك أيضاً استغلال فصل الشتاء لاستعمال أحد العطور القوية التي تفضّلينها.

3- كرري وضع العطر أكثر من مرة في اليوم صاحبة بشرة جافة، خاصة أن نوعها لا يتشرّب العطر ولا يتفاعل معه عادة مثل البشرة الدهنية التي تؤمن اختلاط العطر مع زيوتها الدهنية التي تمنعه من التبخّر بصورة أسرع.

4- طبقي العطر على الأماكن التي يكثر فيها النبض: العنق، ، المعصم، الكوع وخلف الركبة. ففي هذه المناطق يكثر تدفّق بالقرب من الجلد، وبالتالي يكون امتصاص العطر أسرع.

5- انثري العطر على شعرك عن بعد حوالي 15 سنتيمتراً، فخصل الشعر قادرة على الاحتفاظ بالقطرات العطرية لفترة طويلة، وإعادة نشرها مع كل حركة تقومين بها، على أن تحرصي على اختيار الأنواع الجيدة من العطور حتى لا تؤذي الشعر.

6- لرائحة تدوم طويلاً، طبقي العطر على ثنايا الملابس أي بين خياطات الثياب أو على ذيل الثوب أو طرف العباءة. كما يمكن بلّ قطعة صغيرة من القطن بالعطر المفضّل لديك، ووضعها في جيبك للحفاظ على رائحة العطر لأطول فترة ممكنة.