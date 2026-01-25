تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

باريس هيلتون تحوّل "الألم" إلى معركتها الأهم

Lebanon 24
25-01-2026 | 01:54
A-
A+
باريس هيلتون تحوّل الألم إلى معركتها الأهم
باريس هيلتون تحوّل الألم إلى معركتها الأهم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تقول باريس هيلتون إن "الألم والإساءة" اللذين واجهتهما في سن المراهقة داخل ما يُعرف بمعسكرات "تعديل السلوك" فتحا أمامها طريقًا لما تصفه بـ"العمل الأكثر أهمية" في حياتها.

وفي عام 2020، أصدرت وريثة سلسلة الفنادق فيلمًا وثائقيًا بعنوان "هذه هي باريس"، تحدثت فيه عن المعاملة التي قالت إنها تعرضت لها هي وآخرون داخل مرافق للشباب في الولايات المتحدة. وأوضحت أنها خضعت لـ"عملية اختطاف بموافقة الوالدين" ونُقلت إلى أربعة مرافق مختلفة، وقالت إنها "أُجبرت على تناول الأدوية" وتعرضت لـ"اعتداء جنسي من قبل الموظفين".

ومنذ عرض الفيلم على يوتيوب، تقول هيلتون، البالغة 44 عامًا، إنها أدلت بشهادتها عدة مرات أمام الكونغرس وأصبحت من أبرز المدافعين عن ما تصفه بـ"صناعة المراهقين المضطربين". وأضافت: "لقد قمتُ الآن بتغيير 15 قانونًا على مستوى الولايات، وأقررتُ مشروعَي قانون اتحاديين لحماية الأطفال... وهذا هو العمل الأكثر أهمية في حياتي. أنا فخور للغاية بهذا العمل"، مؤكدة أنها تريد "مواصلة النضال" لأن المسألة، بحسب قولها، لا تقتصر على الولايات المتحدة.

واستعادت هيلتون مرحلة بدايات الألفية، حين كانت من أبرز الوجوه في هوليوود، معتبرة أن التغطيات المتواصلة في الصحف الشعبية، إلى جانب محاولتها التعايش مع ما مرت به، جعلت تلك الفترة "صعبة للغاية". وقالت: "كانت وسائل الإعلام قاسية للغاية... لقد كان الأمر مؤلماً للغاية... أن أشعر باستمرار بأنني محكوم عليّ، ومفهوم بشكل خاطئ، ومُستهان بي".

وفي فيلمها الوثائقي الجديد "أيقونة لا متناهية: مذكرات بصرية"، تعود هيلتون إلى حياتها ومسيرتها تحت الأضواء بالتزامن مع استعدادها لإطلاق موسيقى جديدة، معتبرة أن التجربة تُظهر كيف كانت "متقدمة على عصرها" في مجالات عدة. كما أشارت إلى أن العمل تأثر بحرائق لوس أنجلوس العام الماضي التي احترق خلالها منزلها الشاطئي في ماليبو، ويتضمن لقطات لها على المسرح بينها أداء أغنيتها "النجوم عمياء" الصادرة عام 2006. ومن المقرر عرض الفيلم في دور السينما ابتداءً من 30 كانون الثاني. (دايلي مايل)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زخم باريس وعودة الخماسية: هل يربح لبنان "معركة الوقت" قبل مؤتمر دعم الجيش؟
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:40:04 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: نقول لأعدائنا إنكم رأيتم بعض بأسنا في معركة "أولي البأس" الأخيرة
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:40:04 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء باسيل - بن فرحان: تحوّل في مسار "التيار البرتقالي"
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:40:04 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يدخل مرحلة "التفاوض المدني" مع إسرائيل: خطوة تقنية أم تحوّل استراتيجي؟
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:40:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وسائل الإعلام

باريس هيلتون

لوس أنجلوس

دايلي مايل

الكونغرس

هوليوود

ماليبو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
04:53 | 2026-01-25
Lebanon24
03:32 | 2026-01-25
Lebanon24
23:00 | 2026-01-24
Lebanon24
15:25 | 2026-01-24
Lebanon24
12:16 | 2026-01-24
Lebanon24
10:33 | 2026-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24