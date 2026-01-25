تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

منى كمال توضح سبب انفصالها عن أحمد مكي

Lebanon 24
25-01-2026 | 04:53
A-
A+
منى كمال توضح سبب انفصالها عن أحمد مكي
منى كمال توضح سبب انفصالها عن أحمد مكي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحدثت خبيرة التجميل مي كمال، طليقة الفنان أحمد مكي، للمرة الأولى عن السبب الذي أدى إلى انفصالهما، معتبرة أن مديرة أعماله والأشخاص المحيطين به كانوا العامل الأساسي وراء الطلاق.

وقالت مي كمال في منشور عبر حسابها على "إنستغرام" إن الانفصال لا يعني بالضرورة وجود عداوة، مضيفة: "مش معنى إن اتنين انفصلوا يبقى بينهم حروب، أو لو شخص فيهم اتعرض لأزمة أسيبه حتى لو مطلبش، الخير أقوى من أي شر".

وأضافت: "سبب انفصالي الرئيسي عن أحمد مديرة أعماله والعصابة اللي حواليه، وسكت سنين عشان والدته وخوفًا عليه، لكن بعد وفاة والدته حسّيت إن طاقتي خلصت تمامًا".

وأكدت أن مشاعرها تجاه مكي لم تتغير وأنها لا تحمل له أي مشاعر سلبية، قائلة: "ده مش معناه إني بكرهه أو هسيبه مهما حصل". كما أشارت إلى أنها كانت تلتمس الأعذار له وتعتبره شخصًا وفيًا يحترم العِشرة، لافتة إلى أنه كان يحرص على احترام علاقته بمديرة أعماله رغم ما سببته له من أضرار، وفق تعبيرها.

وختمت بالتأكيد على أن العلاقة بينهما ما زالت قائمة على “الخير” والدعاء له: "اللي بيني وبينه خير لا يُقدّر بكنوز الدنيا، وأحمد مكي مش شخص عادي عندي، وهفضل أدعيله دايمًا".

وتزامن منشور مي كمال مع الأزمة التي يمر بها أحمد مكي بعد تقدمه ببلاغ رسمي ضد مديرة أعماله اتهمها فيه بالاستيلاء على مبلغ 66 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنها استغلت توكيلًا يمنحها صلاحية إدارة شؤونه المالية وامتنعت عن تقديم كشوف الحسابات المتعلقة بأعماله.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نانسي عجرم تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها!
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24
عن سبب اعتراض "القوات" على قانون الفجوة المالية.. مصدر وزاري يوضح
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هدم مقبرة أحمد شوقي يثير جدلاً واسعاً في القاهرة… والسلطات توضح
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24
توضيح... ما حقيقة إستهداف الرئيس السوريّ أحمد الشرع؟
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24

أحمد مدير

بيني وبين

أحمد مكي

منى كمال

الرئيسي

لي بين

أحمد م

استيل

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
03:32 | 2026-01-25
Lebanon24
01:54 | 2026-01-25
Lebanon24
23:00 | 2026-01-24
Lebanon24
15:25 | 2026-01-24
Lebanon24
12:16 | 2026-01-24
Lebanon24
10:33 | 2026-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24