منى كمال توضح سبب انفصالها عن أحمد مكي

تحدثت خبيرة التجميل مي كمال، طليقة الفنان ، للمرة الأولى عن السبب الذي أدى إلى انفصالهما، معتبرة أن مديرة أعماله والأشخاص المحيطين به كانوا العامل الأساسي وراء الطلاق.



وقالت مي كمال في منشور عبر حسابها على "إنستغرام" إن الانفصال لا يعني بالضرورة وجود عداوة، مضيفة: "مش معنى إن اتنين انفصلوا يبقى بينهم حروب، أو لو شخص فيهم اتعرض لأزمة أسيبه حتى لو مطلبش، الخير أقوى من أي شر".



وأضافت: "سبب انفصالي عن أحمد مديرة أعماله والعصابة اللي حواليه، وسكت سنين عشان والدته وخوفًا عليه، لكن بعد وفاة والدته حسّيت إن طاقتي خلصت تمامًا".



وأكدت أن مشاعرها تجاه مكي لم تتغير وأنها لا تحمل له أي مشاعر سلبية، قائلة: "ده مش معناه إني بكرهه أو هسيبه مهما حصل". كما أشارت إلى أنها كانت تلتمس الأعذار له وتعتبره شخصًا وفيًا يحترم العِشرة، لافتة إلى أنه كان يحرص على احترام علاقته بمديرة أعماله رغم ما سببته له من أضرار، وفق تعبيرها.



وختمت بالتأكيد على أن العلاقة بينهما ما زالت قائمة على “الخير” والدعاء له: "اللي وبينه خير لا يُقدّر بكنوز الدنيا، وأحمد مكي مش شخص عادي عندي، وهفضل أدعيله دايمًا".



وتزامن منشور مي كمال مع الأزمة التي يمر بها أحمد مكي بعد تقدمه ببلاغ رسمي ضد مديرة أعماله اتهمها فيه بالاستيلاء على مبلغ 66 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنها استغلت توكيلًا يمنحها صلاحية إدارة شؤونه المالية وامتنعت عن تقديم كشوف الحسابات المتعلقة بأعماله.

