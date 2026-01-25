تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
15
o
بيروت
11
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
-1
o
بشري
9
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
المرأة
لوك راقٍ يواكب الموضة… ساندرا رزق بإطلالة أنثوية مميّزة
Lebanon 24
25-01-2026
|
10:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
تألّقت
ملكة جمال لبنان
السابقة
ساندرا رزق
بإطلالة أنيقة ولافتة خلال تواجدها في أحد المطاعم الراقية، حيث اختارت اللوك الأسود الكامل بأسلوب ناعم يجمع بين البساطة والفخامة. ونسّقت إطلالتها مع نظارات شمسية عصرية وإكسسوارات هادئة، ما أضفى عليها لمسة راقية ومميّزة.
الإطلالة حصدت إعجاب المتابعين، الذين اعتبروا أنّ رزق تتقن دائمًا اختيار أزيائها بما يواكب الموضة ويعكس ذوقًا أنثويًا راقيًا.
ملكة جمال لبنان
ساندرا رزق
جمال لبنان
ملكة جمال
لبنان
تيار
تابع
