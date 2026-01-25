تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

في إطلالة جريئة.. جينيفر لوبيز تتألق بسترة جلدية

Lebanon 24
25-01-2026 | 13:54
في إطلالة جريئة.. جينيفر لوبيز تتألق بسترة جلدية
في إطلالة جريئة.. جينيفر لوبيز تتألق بسترة جلدية photos 0
أطلت النجمة جينيفير لوبيز بإطلالة سوداء كاملة في صور نشرتها صحيفة "ديلي ميل" يوم الجمعة. وقد التُقطت صور لممثلة فيلم "Kiss of the Spider Woman" وهي تخرج من سيارتها مرتديةً سترة أنيقة: سترة جلدية سوداء بياقة عريضة، وفتحة صدر جريئة، وأكمام مشقوقة، وأزرار متعددة على طول تصميمها الذي يُبرز خصرها.

في إطلالة جريئة تُناسب أجواء العمل، تألقت لوبيز بفستان أسود طويل مكشوف الصدر، يتميز بقصة جريئة تُبرز جمال الجزء العلوي المكشوف من الفستان، بينما يصل طوله إلى الأرض. وأكملت إطلالتها بحذاء أسود بكعب عالٍ مدبب، أضاف إلى طولها بضعة سنتيمترات، ونظارة شمسية سوداء أنيقة. أما حقيبة هيرميس بيركين الصغيرة المصنوعة من جلد التمساح الأسود، والتي يبلغ سعرها حوالي 80 ألف دولار، فقد منحت هذه الإطلالة لمسة فاخرة وجريئة، علماً أن النجمة الأميركية تملك مجموعة كبيرة من حقائب hermes.

ورفعت لوبيز شعرها الطويل المصبوغ بخصلات بلون الكراميل إلى تسريحة ذيل حصان أنيقة، مُظهرةً أقراطًا متدلية. وتألقت عدة خواتم ألماس على أصابعها. وأكملت إطلالتها بمكياج شتوي عصري، حيث استخدمت محدد شفاه بلون خمري، وظلال عيون دخانية ناعمة، وطلاء أظافر خمري.
 

25/01/2026
25/01/2026
25/01/2026
25/01/2026

