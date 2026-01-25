في إطلالة جريئة.. جينيفر لوبيز تتألق بسترة جلدية

أطلت النجمة بإطلالة سوداء كاملة في صور نشرتها صحيفة " ميل" يوم الجمعة. وقد التُقطت صور لممثلة فيلم "Kiss of the Spider Woman" وهي تخرج من سيارتها مرتديةً سترة أنيقة: سترة جلدية سوداء بياقة عريضة، وفتحة صدر جريئة، وأكمام مشقوقة، وأزرار متعددة على طول تصميمها الذي يُبرز خصرها.



في إطلالة جريئة تُناسب أجواء العمل، تألقت لوبيز بفستان أسود طويل مكشوف ، يتميز بقصة جريئة تُبرز جمال الجزء العلوي المكشوف من الفستان، بينما يصل طوله إلى الأرض. وأكملت إطلالتها بحذاء أسود بكعب عالٍ مدبب، أضاف إلى طولها بضعة سنتيمترات، ونظارة شمسية سوداء أنيقة. أما حقيبة هيرميس بيركين الصغيرة المصنوعة من جلد التمساح الأسود، والتي يبلغ سعرها حوالي 80 ألف دولار، فقد منحت هذه الإطلالة لمسة فاخرة وجريئة، علماً أن النجمة الأميركية تملك مجموعة كبيرة من حقائب .



ورفعت لوبيز شعرها المصبوغ بخصلات بلون الكراميل إلى تسريحة ذيل حصان أنيقة، مُظهرةً أقراطًا متدلية. وتألقت عدة خواتم على أصابعها. وأكملت إطلالتها بمكياج شتوي عصري، حيث استخدمت محدد شفاه بلون خمري، وظلال عيون دخانية ناعمة، وطلاء أظافر خمري.

