بصورة مميزة.. الملكة رانيا مع الأميرة إيمان وحفيدتها

Lebanon 24
25-01-2026 | 23:00
شاركت الملكة رانيا العبدالله متابعيها على انستغرام بصورة عائلية، تجمعها بإبنتها الأميرة إيمان وحفيدتها الصغيرة أمينة، في لقطة مميزة نالت إعجاب الآلاف من محبيها.

وتظهر الملكة رانيا في الصورة بلقطة عفوية وهي تجلس على الأرض بالقرب مع ابنتها  وزوجها جميل ألكسندر ترميوتس وكانت تلهو بحب واهتمام مع حفيدتها أمينة. وبدت في غاية السعادة وهي تبتسم للطفلة الصغيرة وتتفاعل معها.

وعبرت الملكة الاردنية عن حبها واهتمامها بالطفلة وبعائلتها من خلال وضع رمز تعبيري لقلب أحمر، يكفي للتعبير عن مشاعر الحب والترابط العائلي والإهتمام، في مشهد تحرص الملكة رانيا على مشاركته باستمرار مع محبيها عبر السوشيال ميديا.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة العائلية اللطيفة ولفتت الأميرة ايمان الأنظار بجمالها الطبيعي من دون مكياج وبإطلالتها الكاجوال اللطيفة في منزلها، وأشادوا بالأجواء العائلية التي تسعى الملكة على إظهارها والتي تشجع متابعيها على الألفة والحب بين افراد العائلة.
 
