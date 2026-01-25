تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
12
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
بصورة مميزة.. الملكة رانيا مع الأميرة إيمان وحفيدتها
Lebanon 24
25-01-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت
الملكة رانيا العبدالله
متابعيها على
انستغرام
بصورة عائلية، تجمعها بإبنتها الأميرة إيمان وحفيدتها الصغيرة أمينة، في لقطة مميزة نالت إعجاب الآلاف من محبيها.
وتظهر
الملكة رانيا
في الصورة بلقطة عفوية وهي تجلس على الأرض بالقرب مع ابنتها وزوجها جميل ألكسندر ترميوتس وكانت تلهو بحب واهتمام مع حفيدتها أمينة. وبدت في غاية السعادة وهي تبتسم للطفلة الصغيرة وتتفاعل معها.
وعبرت
الملكة
الاردنية عن حبها واهتمامها بالطفلة وبعائلتها من خلال وضع رمز تعبيري لقلب أحمر، يكفي للتعبير عن مشاعر الحب والترابط العائلي والإهتمام، في مشهد تحرص الملكة رانيا على مشاركته باستمرار مع محبيها عبر
السوشيال ميديا
.
تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة العائلية اللطيفة ولفتت الأميرة ايمان الأنظار بجمالها الطبيعي من دون مكياج وبإطلالتها الكاجوال اللطيفة في منزلها، وأشادوا بالأجواء العائلية التي تسعى الملكة على إظهارها والتي تشجع متابعيها على الألفة والحب بين افراد العائلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الملكة رانيا تنشر صورة عائلية جديدة... شاهدوها
Lebanon 24
الملكة رانيا تنشر صورة عائلية جديدة... شاهدوها
26/01/2026 08:45:21
26/01/2026 08:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: أجمل 10 إطلالات للملكة رانيا العبدالله في العام 2025
Lebanon 24
بالصور: أجمل 10 إطلالات للملكة رانيا العبدالله في العام 2025
26/01/2026 08:45:21
26/01/2026 08:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الملكة رانيا: فخورون بالنشامى!
Lebanon 24
الملكة رانيا: فخورون بالنشامى!
26/01/2026 08:45:21
26/01/2026 08:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة فلكية مميزة مع أول قمر عملاق في عام 2026!
Lebanon 24
ظاهرة فلكية مميزة مع أول قمر عملاق في عام 2026!
26/01/2026 08:45:21
26/01/2026 08:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الملكة رانيا العبدالله
رانيا العبدالله
السوشيال ميديا
الملكة رانيا
انستغرام
اللطيف
سعادة
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد نجاتها من الموت.. فنانة وإعلامية لبنانية بإطلالة مُثيرة تعرضها للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
بعد نجاتها من الموت.. فنانة وإعلامية لبنانية بإطلالة مُثيرة تعرضها للانتقادات (فيديو)
00:36 | 2026-01-26
26/01/2026 12:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
في إطلالة جريئة.. جينيفر لوبيز تتألق بسترة جلدية
Lebanon 24
في إطلالة جريئة.. جينيفر لوبيز تتألق بسترة جلدية
13:54 | 2026-01-25
25/01/2026 01:54:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لوك راقٍ يواكب الموضة… ساندرا رزق بإطلالة أنثوية مميّزة
Lebanon 24
لوك راقٍ يواكب الموضة… ساندرا رزق بإطلالة أنثوية مميّزة
10:21 | 2026-01-25
25/01/2026 10:21:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بوغصن تشارك جمهورها أجواء التصوير بصورة ساحرة
Lebanon 24
ماغي بوغصن تشارك جمهورها أجواء التصوير بصورة ساحرة
08:39 | 2026-01-25
25/01/2026 08:39:32
Lebanon 24
Lebanon 24
داليـدا خليل تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستغرام
Lebanon 24
داليـدا خليل تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستغرام
06:38 | 2026-01-25
25/01/2026 06:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد مغادرة السوريين.. مخيمات "متروكة" تفتح ملفاً خطرًا
Lebanon 24
بعد مغادرة السوريين.. مخيمات "متروكة" تفتح ملفاً خطرًا
05:00 | 2026-01-25
25/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. برق وأمطار وثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. برق وأمطار وثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
03:42 | 2026-01-25
25/01/2026 03:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
14:00 | 2026-01-25
25/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل.. قرارٌ "يمنع الفراغ الأمني"
Lebanon 24
خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل.. قرارٌ "يمنع الفراغ الأمني"
06:00 | 2026-01-25
25/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ملاحقة لحزب الله" في أميركا اللاتينية.. تقريرٌ يكشف الأمر
Lebanon 24
"ملاحقة لحزب الله" في أميركا اللاتينية.. تقريرٌ يكشف الأمر
04:24 | 2026-01-25
25/01/2026 04:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
00:36 | 2026-01-26
بعد نجاتها من الموت.. فنانة وإعلامية لبنانية بإطلالة مُثيرة تعرضها للانتقادات (فيديو)
13:54 | 2026-01-25
في إطلالة جريئة.. جينيفر لوبيز تتألق بسترة جلدية
10:21 | 2026-01-25
لوك راقٍ يواكب الموضة… ساندرا رزق بإطلالة أنثوية مميّزة
08:39 | 2026-01-25
ماغي بوغصن تشارك جمهورها أجواء التصوير بصورة ساحرة
06:38 | 2026-01-25
داليـدا خليل تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستغرام
04:53 | 2026-01-25
منى كمال توضح سبب انفصالها عن أحمد مكي
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
26/01/2026 08:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
26/01/2026 08:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
26/01/2026 08:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24