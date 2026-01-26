تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
11
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
14
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
ريتا حرب تُفاجئ جمهورها بصورتها أثناء تلقي العلاج
Lebanon 24
26-01-2026
|
12:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت النجمة
ريتا حرب
عبر خاصية “الستوري” على حسابها في “إنستغرام” مقطعًا مصوّرًا ظهرت فيه وهي تتلقّى علاجًا عبر المصل الوريدي، خلال فترة استراحة من العمل.
وظهرت حرب بهدوء وثبات داخل كواليس العمل، فيما بدا المصل الطبي موصولًا بيدها، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين تمنّوا لها الشفاء العاجل، مشيدين بإصرارها على المتابعة رغم التعب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القيادي في ألوية العمالقة حمدي شكري غادر المستشفى بعد تلقيه العلاج (العربية)
Lebanon 24
القيادي في ألوية العمالقة حمدي شكري غادر المستشفى بعد تلقيه العلاج (العربية)
27/01/2026 01:21:52
27/01/2026 01:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ريتا حايك تشارك جمهورها فرحة الحمل بلمسة رياضية مميزة
Lebanon 24
ريتا حايك تشارك جمهورها فرحة الحمل بلمسة رياضية مميزة
27/01/2026 01:21:52
27/01/2026 01:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 7 سنوات من الحب.. فنانة تفاجئ جمهورها بانفصالها عن زوجها (صورة)
Lebanon 24
بعد 7 سنوات من الحب.. فنانة تفاجئ جمهورها بانفصالها عن زوجها (صورة)
27/01/2026 01:21:52
27/01/2026 01:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": وصول سلام الى طرابلس للاطمئنان على الجرحى الذين تم إنقاذهم من المبنى المُنهار ونقلهم إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج
Lebanon 24
"لبنان 24": وصول سلام الى طرابلس للاطمئنان على الجرحى الذين تم إنقاذهم من المبنى المُنهار ونقلهم إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج
27/01/2026 01:21:52
27/01/2026 01:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ريتا حرب
العاج
ستوري
العلا
الست
ريدي
توري
تابع
قد يعجبك أيضاً
استراحة من ضغوط العمل.. رانيا عيسى بين الثلوج والمرح
Lebanon 24
استراحة من ضغوط العمل.. رانيا عيسى بين الثلوج والمرح
15:45 | 2026-01-26
26/01/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة في قضية سبّ شيرين عبد الوهاب مدير حساباتها.. هذا ما قرّره القضاء
Lebanon 24
تفاصيل جديدة في قضية سبّ شيرين عبد الوهاب مدير حساباتها.. هذا ما قرّره القضاء
10:24 | 2026-01-26
26/01/2026 10:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مي عز الدين بإطلالة شتوية أنيقة والجمهور يغازلها (صور)
Lebanon 24
مي عز الدين بإطلالة شتوية أنيقة والجمهور يغازلها (صور)
08:36 | 2026-01-26
26/01/2026 08:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة شقيقة ممثلة معروفة
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة شقيقة ممثلة معروفة
06:28 | 2026-01-26
26/01/2026 06:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" تستعد للزواج.. من هو عريسها؟ (صور)
Lebanon 24
بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" تستعد للزواج.. من هو عريسها؟ (صور)
04:00 | 2026-01-26
26/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
Lebanon 24
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
02:38 | 2026-01-26
26/01/2026 02:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
13:24 | 2026-01-26
26/01/2026 01:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
09:08 | 2026-01-26
26/01/2026 09:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله و"الحزب".. إقرأوا كلام ضابطٍ إسرائيليّ
Lebanon 24
عن نصرالله و"الحزب".. إقرأوا كلام ضابطٍ إسرائيليّ
13:00 | 2026-01-26
26/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
Lebanon 24
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
10:00 | 2026-01-26
26/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
15:45 | 2026-01-26
استراحة من ضغوط العمل.. رانيا عيسى بين الثلوج والمرح
10:24 | 2026-01-26
تفاصيل جديدة في قضية سبّ شيرين عبد الوهاب مدير حساباتها.. هذا ما قرّره القضاء
08:36 | 2026-01-26
مي عز الدين بإطلالة شتوية أنيقة والجمهور يغازلها (صور)
06:28 | 2026-01-26
خبر حزين.. وفاة شقيقة ممثلة معروفة
04:00 | 2026-01-26
بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" تستعد للزواج.. من هو عريسها؟ (صور)
03:25 | 2026-01-26
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
فيديو
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
27/01/2026 01:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
27/01/2026 01:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
27/01/2026 01:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24