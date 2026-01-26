ريتا حرب تُفاجئ جمهورها بصورتها أثناء تلقي العلاج

نشرت النجمة عبر خاصية “الستوري” على حسابها في “إنستغرام” مقطعًا مصوّرًا ظهرت فيه وهي تتلقّى علاجًا عبر المصل الوريدي، خلال فترة استراحة من العمل.

وظهرت حرب بهدوء وثبات داخل كواليس العمل، فيما بدا المصل الطبي موصولًا بيدها، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين تمنّوا لها الشفاء العاجل، مشيدين بإصرارها على المتابعة رغم التعب.

