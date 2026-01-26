استراحة من ضغوط العمل.. رانيا عيسى بين الثلوج والمرح

شاركت الممثلة متابعيها صورة من رحلةٍ عائلية بين الثلوج، حيث ظهرت مستمتعة بالطقس البارد والطبيعة البيضاء، في لحظات عفوية جمعتها بعائلتها بعيداً عن ضغوط العمل.

وظهرت بإطلالة شتوية بسيطة، ارتدت خلالها جاكيت أسود منفّخ مع نظارات شمسية، في أجواء ثلجية.

Advertisement