15
o
بيروت
11
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
14
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
المرأة
استراحة من ضغوط العمل.. رانيا عيسى بين الثلوج والمرح
Lebanon 24
26-01-2026
|
15:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت الممثلة
رانيا عيسى
متابعيها صورة من رحلةٍ عائلية بين الثلوج، حيث ظهرت مستمتعة بالطقس البارد والطبيعة البيضاء، في لحظات عفوية جمعتها بعائلتها بعيداً عن ضغوط العمل.
وظهرت بإطلالة شتوية بسيطة، ارتدت خلالها جاكيت أسود منفّخ مع نظارات شمسية، في أجواء ثلجية.
