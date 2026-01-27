الترتيب الصحيح لروتين العناية بالبشرة

يشدّد خبراء العناية بالبشرة على أنّ ترتيب تطبيق مستحضرات العناية يلعب دورًا أساسيًا في تحسين فاعليتها ونتائجها، إذ إن الالتزام بالتسلسل الصحيح يساعد البشرة على امتصاص المكوّنات النشطة بشكل أفضل.

ويعتمد المثالي على البدء بتنظيف البشرة لإزالة الشوائب والمكياج، تليه خطوة التونر لإعادة التوازن وترطيب البشرة. ثم يُنصح بتطبيق كريم تحت بتركيبة خفيفة للعناية بالمنطقة الحساسة، يليه السيروم المركّز الذي يعالج مشكلات البشرة المختلفة، ثم المرطّب المناسب للاستخدام النهاري أو الليلي.

ويختتم الروتين الصباحي بتطبيق واقي الشمس، الذي يؤكد المختصون على ضرورته اليومية حتى داخل المنزل، للحماية من الأشعة فوق البنفسجية والضوء الأزرق والعوامل البيئية الضارّة.

ويؤكد الخبراء أنّ الالتزام بهذا الترتيب لا ينعكس فقط على نضارة البشرة، بل يساهم أيضًا في الحفاظ على صحتها وتقليل علامات التقدّم في السن.