الأبيض العاجي يهيمن على صيحات الأظافر في 2026

اختارت بانتون لون Cloud Dancer، المعروف بالأبيض العاجي، ليكون لون العام 2026 في عالم الموضة، في خطوة عكست توجّهًا نحو الأناقة الهادئة والبساطة الراقية. ولم يقتصر حضور هذا اللون على الأزياء فحسب، بل امتدّ ليبرز بقوّة في عالم طلاء الأظافر، كأحد أبرز صيحات الجمال للموسم المقبل.

ويتميّز لون راقصة الغيوم بدرجته البيضاء مع لمسة رمادية خفيفة، ما يمنحه إشراقة هادئة ومظهراً أنيقاً يناسب مختلف الإطلالات، خاصة خلال فصل الشتاء. ويعد هذا اللون خياراً مثالياً لمن تبحث عن إطلالة ناعمة وخالدة، تجمع بين الرقي والبساطة.

وبرزت مجموعة من موديلات الأظافر المستوحاة من هذا اللون، من بينها أظافر البولكا البيضاء بأسلوب ناعم، وأظافر الغيوم الحالمة التي تضفي لمسة فنية رقيقة، إضافة إلى تصاميم النجوم البيضاء الأنيقة المناسبة للإطلالات اليومية والمسائية.

كما حافظت الأظافر القصيرة على حضورها بأسلوب عصري متجدّد، إلى جانب الأظافر البيضاء المتدرّجة بتدرجات لونية محايدة تجمع بين الوردي الفاتح والأبيض، ما يعكس نعومة وفخامة في آنٍ واحد.

ويؤكد خبراء الجمال أن لون Cloud Dancer يشكّل خياراً مثالياً لعام 2026، بفضل مرونته وسهولة تنسيقه مع مختلف الأذواق والأنماط، ليصبح من أبرز ألوان الأظافر التي تعكس روح الموضة الهادئة في الموسم الجديد.