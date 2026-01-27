تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
12
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
3
o
بعلبك
-1
o
بشري
7
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
متفرقات
"الفوليوفيلين".. صيحة تجميلية لامتلاء البشرة: هل ينهي عصر الحقن؟
Lebanon 24
27-01-2026
|
12:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
ينشغل خبراء التجميل مؤخراً بمكون "الفوليوفيلين" (Volufiline)، وهو مستخلص نباتي من جذور نبتة "أنيمارينا أسفوديلويدس"، يُروج له كحل طبيعي لتعزيز حجم البشرة ومنحها الامتلاء دون الحاجة لإبر الحقن.
كيف يعمل؟
خلافاً لحمض الهيالورونيك الذي يكتفي بحبس الماء، يعمل الفوليوفيلين (المتوفر في قاعدة زيتية فقط) على تحفيز تخزين الدهون الموضعية في الجلد. ويستهدف هذا المكون تحسين "الارتداد البصري" وتنعيم التجاويف في مناطق الخدين، والصدغين، وتحت العينين، مما يعزز مرونة واكتناز البشرة.
هل يحل مكان الحقن؟
يجزم الخبراء أن المستحضرات الموضعية لا يمكنها محاكاة التغييرات الهيكلية العميقة التي تحققها حقن
البوتوكس
أو
الفيلر
. فالتأثيرات المرئية للفوليوفيلين تظل طفيفة وبصرية، وغالباً ما يعزى الامتلاء السريع للترطيب والتورم المؤقت. كما أن نتائجه مؤقتة وتتلاشى فور التوقف عن الاستخدام، ويتطلب ظهورها استعمالاً يومياً مستمراً لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
تحذير من "الصيغة الخام"
حذر المختصون من صرعة منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي تتمثل في شراء الفوليوفيلين بصيغته النقية (الخام) واستعمالها مباشرة. هذه الممارسة محفوفة بالمخاطر؛ إذ أن استقرار المكون وجودته غير مضمونين في هذه الحالة، وقد يسبب تحسساً شديداً للبشرة. ويُنصح بدلاً من ذلك باختيار منتجات جاهزة من ماركات موثوقة تحدد تركيز المكون (بين 3 و5%) بوضوح.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما لا يخبركِ به خبراء التجميل: عادات تدمّر حاجز البشرة
Lebanon 24
ما لا يخبركِ به خبراء التجميل: عادات تدمّر حاجز البشرة
28/01/2026 04:57:08
28/01/2026 04:57:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"أقنعة الفحم".. هل هي مضرّة للبشرة؟
Lebanon 24
"أقنعة الفحم".. هل هي مضرّة للبشرة؟
28/01/2026 04:57:08
28/01/2026 04:57:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ينتقل فيروس "إنفلونزا" الطيور المتحوّر إلى البشر؟
Lebanon 24
هل ينتقل فيروس "إنفلونزا" الطيور المتحوّر إلى البشر؟
28/01/2026 04:57:08
28/01/2026 04:57:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"العهد" يُلحق "بشباب الساحل" خسارته الثالثة هذا الموسم
Lebanon 24
"العهد" يُلحق "بشباب الساحل" خسارته الثالثة هذا الموسم
28/01/2026 04:57:08
28/01/2026 04:57:08
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
المرأة
البوتوكس
كلية ال
نعيم ال
الفيلر
نيمار
العين
مارس
تلاش
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد الخمسين.. دليلكِ للعبور بسلام من صدمة الانفصال إلى الاستقلال
Lebanon 24
بعد الخمسين.. دليلكِ للعبور بسلام من صدمة الانفصال إلى الاستقلال
14:18 | 2026-01-27
27/01/2026 02:18:58
Lebanon 24
Lebanon 24
سياسة ترامب بشأن المهاجرين تتسبّب في بكاء نتالي بورتمان
Lebanon 24
سياسة ترامب بشأن المهاجرين تتسبّب في بكاء نتالي بورتمان
09:45 | 2026-01-27
27/01/2026 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل لسن اليأس تأثير على دماغ المرأة وصحتها النفسية؟
Lebanon 24
هل لسن اليأس تأثير على دماغ المرأة وصحتها النفسية؟
07:35 | 2026-01-27
27/01/2026 07:35:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فجوة جندرية رقمية تهدد وظائف النساء في العالم العربي
Lebanon 24
فجوة جندرية رقمية تهدد وظائف النساء في العالم العربي
06:30 | 2026-01-27
27/01/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأبيض العاجي يهيمن على صيحات الأظافر في 2026
Lebanon 24
الأبيض العاجي يهيمن على صيحات الأظافر في 2026
05:54 | 2026-01-27
27/01/2026 05:54:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الظهر.. هزّة ضربت منطقة لبنانية
Lebanon 24
بعد الظهر.. هزّة ضربت منطقة لبنانية
12:38 | 2026-01-27
27/01/2026 12:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
قتل شقيقيه... جريمة مروّعة تهزّ الضاحية الجنوبيّة
Lebanon 24
قتل شقيقيه... جريمة مروّعة تهزّ الضاحية الجنوبيّة
05:41 | 2026-01-27
27/01/2026 05:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة نقل فنان قدير إلى المستشفى... أُصيب بجلطة!
Lebanon 24
بالصورة نقل فنان قدير إلى المستشفى... أُصيب بجلطة!
05:05 | 2026-01-27
27/01/2026 05:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ما معنى تلويح "حزب الله" بالانخراط بالحرب؟
Lebanon 24
ما معنى تلويح "حزب الله" بالانخراط بالحرب؟
11:00 | 2026-01-27
27/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة من الغبار الأبيض باتجاه لبنان.. متى ستعود الأمطار؟ هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
موجة من الغبار الأبيض باتجاه لبنان.. متى ستعود الأمطار؟ هذا ما كشفه الأب خنيصر
03:10 | 2026-01-27
27/01/2026 03:10:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:18 | 2026-01-27
بعد الخمسين.. دليلكِ للعبور بسلام من صدمة الانفصال إلى الاستقلال
09:45 | 2026-01-27
سياسة ترامب بشأن المهاجرين تتسبّب في بكاء نتالي بورتمان
07:35 | 2026-01-27
هل لسن اليأس تأثير على دماغ المرأة وصحتها النفسية؟
06:30 | 2026-01-27
فجوة جندرية رقمية تهدد وظائف النساء في العالم العربي
05:54 | 2026-01-27
الأبيض العاجي يهيمن على صيحات الأظافر في 2026
05:11 | 2026-01-27
الترتيب الصحيح لروتين العناية بالبشرة
فيديو
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
28/01/2026 04:57:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
28/01/2026 04:57:08
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
28/01/2026 04:57:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24