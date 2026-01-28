تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
بعد علاقة استمرت لعامين.. بيلا حديد تنفصل عن حبيبها
Lebanon 24
28-01-2026
|
02:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
انفصلت عارضة الأزياء الأميركية
الفلسطينية
الأصل
بيلا حديد
عن فارس قفز الحواجز الأميركي
أدان بانويلوس
، وذلك عقب حب استمر قرابة عامين.
وأعلن برنامج Entertainment Tonight أن
بيلا
حديد، البالغة من العمر 29 عاماً، أنهت علاقتها العاطفية بأدان بانويلوس، في خبر كُشف عنه أواخر كانون الثاني، وسط تأكيدات بأن الانفصال تم بهدوء ودون أي خلافات معلنة، وفقاً لمجلة "
بيبول
".
وبحسب مصادر مقرّبة، تركز بيلا خلال الفترة الحالية على مسيرتها المهنية، وتسعى للحفاظ على توازنها النفسي، مع قضاء وقت أكبر مع دائرة أصدقائها المقرّبين، في وقت لا تزال تستوعب فيه نهاية علاقة وُصفت بالجدية والمستقرة.
وكان آخر ظهور علني للثنائي في كانون الأول الماضي، خلال فعالية أُقيمت في مدينة
دالاس
لدعم علامة العطور الخاصة ببيلا "أوريبيلا"، حيث بدت عليهما علامات الانسجام، وفق صور نشرتها مجلة British Vogue آنذاك.
