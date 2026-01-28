تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
ورد الخال: ما زلت أقرأ وأدرس وأكتب رغم انشغالاتي
Lebanon 24
28-01-2026
|
08:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الممثلة ورد
الخال
عبر حسابها على إنستغرام صورة تظهر كتابًا مفتوحًا بين صفحاته زهرة أوركيد جافة، وعلّقت على الصورة بكلمات تعبر عن رغبتها في الانشغال بالقراءة والدراسة والكتابة وسط روتينها اليومي.
وقالت ورد الخال في منشورها:
"ايه بعدني بقرأ بكتاب
وايه بعدني بدرس أدواري من الورق
وايه بعدني بمسك قلم وبكتب
وايه بعدني بحط زهرة بين الصفحات..."
يُظهر المنشور جانبًا شخصيًا وحميميًا من حياة الخال، حيث تعكس الكلمات توازنها بين الحياة المهنية والرغبة في التفرغ لبعض اللحظات الهادئة مع الكتب والكتابة.
